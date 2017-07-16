Telefonla konuşmak isteyenler önce Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajını dinledi

Mobil telefonlarından arama yapmak isteyen kullanıcılara ilk olarak cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sesli mesajı dinletildi. Erdoğan mesajında, “Cumhurbaşkanınız olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününüzü tebrik ediyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum” ifadelerini kullandı. Uygulama 00.30 da sona erdi.

Uygulamanın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) koordinasyonu ile Türk Telekom, Turkcell, Vodafone aboneleri için hazırlandığı belirtildi.

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan yapılan çalışma ile ilgili açıklama yaparken; “Milletimize, milli irademize, vatanımızın birliğine yönelen her tehdidin karşısında insanımızın yanında ve hizmetindeyiz. 15 Temmuz'a mührünü vuran video konferans konuşmalarından, birbirimizden haberdar olduğumuz sosyal medya paylaşımlarına kadar iletişimin bütün dilleri ile her türlü darbe ve işgalin karşısındayız” dedi.

İletişimin kesintisiz olmasının önemine dikkat çeken Sayan “Her koşulda bunu sağlamak için başta Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone olmak üzere 460 lisanslı operatörümüz ile birlikte yüksek bir gayretle çalıştığımızı ve her zaman milletimizin emrinde olduğumuzu belirtmek isteriz” diye konuştu.