-TELEFONLA KONUŞMADA AVRUPA BİRİNCİSİYİZ BURSA (A.A) - 07.06.2011 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Tayfun Acarer, Türkiye'nin, 2010 verilerin göre, mobil iletişim alanında, 228 dakikayla Avrupa'da en çok konuşan üçüncü ülke olduğunu belirterek, ''Bu yılın ilk 3 aylık verilerini aldık, konuşma süresi 258 dakika olmuş. Avrupa birincisiyiz şu anda'' dedi. Acarer, Avea Bursa Bölge Müdürlüğünün açılması dolayısıyla Avea tarafından Çelik Palas Otel'de düzenlenen basın toplantısında, call center konusunda Avea'nın çok ciddi öncülük yaptığını söyledi. Call center deyip geçilmemesi gerektiğini ifade eden Acarer, bu merkezlerin ülkenin geleceğinde çok önemli yerlerinin olacağını anlattı. Acarer, call center'ların sosyal bir proje olduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''Call center'lar Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde açıldı. Bingöl, Elazığ, Diyarbakır, Gümüşhane, Bitlis, Malatya, Erzurum ve Erzincan'da açıldı. Orada call center'da çalışan gençleri görünce duygulanmamak elde değil. Hepsinin heyecanı var. Mülakatlarına şahit oldum. Birisi 'girdiğim anda ilk iş olarak kızı isteyeceğim', diğeri 'birine yardım edeceğim', öbürü ise 'işe girer girmez takım elbise alacağım' diyor. Engelliler de çalışıyor call center'larda.'' Mobil işletmelerinin Türkiye'de çok ciddi istihdam, ülke ekonomisine ciddi katma değer sağladığını vurgulayan Acarer, sektörün global krizde bile büyüdüğünü ve istihdama devam ettiğini anlattı. -CEP TELEFONU ELİMİZDEN DÜŞMÜYOR- Acarer, sektörün sadece kendisinin büyümediğini diğer sektörleri de olumlu etkilediğini dile getirerek, şöyle devam etti: ''ABD'de, yeni teknoloji firmaların ülke ekonomisine katkısı incelenmiş. Yüzde 21'lik pay olduğu belirlenmiş. Türkiye, geçen yıl yüzde 8,9 büyüdü. 2009 yılında geniş bandın Türkiye'deki büyüme oranı yüzde 29 oldu. Geniş bant sistemleri 2010'da ise yüzde 26 büyüme gerçekleştirdi. Ülke büyümesinin yaklaşık 3 katına denk geliyor. Türkiye, 2010 verilerine göre, 228 dakikayla Avrupa'da en çok konuşan üçüncü ülke oldu. 248 dakika ile Fransa ve İrlanda, Türkiye'nin önündeydi. Bu yılın ilk 3 aylık verilerini aldık, konuşma süresi 258 dakika olmuş. Avrupa birincisiyiz şu anda. İlk 3 aylık dönemde en düşük trafik vardır. Avrupa'nın en çok konuşan ülkesiyiz, 'konuşan Türkiye' diyoruz.'' -BAZ İSTASYONLARININ SÖKÜLMESİ- Tayfun Acarer, sektördeki alt yapı ihtiyacının çok önemli olduğunu belirterek, ''Bir yılda Türkiye'deki data trafiği yüzde 1500 artmış. Çok kısa dönemde fibere ihtiyaç var. Baz istasyonlarını artırmaya ihtiyacımız var'' dedi. Firmaların fiberde çok zorlandığını gördüklerini vurgulayan Acarer, şunları kaydetti: ''Alt yapıda biz bilişim toplumu olacağız. 2023 vizyonumuzda Türkiye, bilişim toplumu olacak. Bu çok önemli vizyondur. Bunu derken, yerel otoriteler davul zurnayla baz istasyonlarını sökme törenleri düzenliyor. Bu tören aslında Türkiye'de bilişimin kurban edilme törenidir. Bu tören bilişimin katledilme törenidir. Bir tarafta 2023 hedefleri var. 'Her eve 100 MB yetmez, bir GB' diyoruz, öbür tarafta fiber kazmasını engelliyoruz, baz istasyonlarını söküyoruz. Yerel otoriteler küçük hesaplarla yapıyorlar.'' Türkiye'nin, bölgesinde, call center olabileceğini ifade eden Acarer, ''Bütün dünyanın call center'ı olabilir. Bugün gelişen noktada call center'in İstanbul ile Hakkari'de olması arasında fark yok. Bir ülke olarak öyle merkezi konumda ki 70'ten fazla ülkeye 2,5 saatlik mesafede. Niye Türkiye call center olmasın?'' diye konuştu. -AVEA ÜST YÖNETİCİSİ AKDEMİR'İN KONUŞMASI- Avea Üst Yöneticisi (CEO) Erkan Akdemir ise, Türkiye'de alt yapıya en fazla yatırım yapan operatör olduklarını belirterek, ''2004-2010 yılları arasında gerçekleşen yatırım miktarımız 1,6 milyar dolardan fazla'' dedi. Akdemir, 2011 birinci çeyreği itibarıyla 11,8 milyon aboneye sahip olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi: ''Şu anda 12 milyonu yakalamış bulunuyoruz. ARGE'ye yatırım yapan teknoloji şirketleri sıralamasında dünyada başa oynuyoruz. Bugün Bursa'nın yüzde 97'si Avea'nın kapsama alanında. Yapılacak teknik alt yapı yatırımlarıyla bu rakam yıl sonunda yüzde 99,7'ye çıkarılacak.'' Bursa Bölge Müdürlüğünün açılmasıyla satış ve teknoloji organizasyonlarının tek bir çatı altında toplanacağını anlatan Akdemir, Bursa bölgede, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik olmak üzere 7 ilin bağlı olacağını bildirdi. Avea'nın teknolojiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Şahin, firmalarının teknolojik alt yapısı hakkında bilgi verdi.