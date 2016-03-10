Telefonla konuşma süresinin 265 milyar dakikaya ulaşması bekleniyor

Mobil telefonla konuşma süreleri dikkate alındığında Avrupa'nın zirvesinde yer alan Türkiye'de, geçen yıl 222,1 milyar dakika olan yıllık mobil konuşma süresinin 2018'de yüzde 19 artışla 265 milyar dakikaya ulaşması bekleniyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2016-2018 Stratejik Planı Taslağı kamuoyu görüşüne sunuldu. Buna göre, Türkiye, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe sabit, mobil ve genişbant abone sayıları bakımından önemli büyüklüğe sahip bulunuyor.

İnternet Servis Sağlayıcılığı (İSS) yetkilendirmelerinin 2002'de başlamasıyla piyasadaki işletmeci sayısı her geçen gün arttı. Geçen yıl sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe yetkilendirme sayısı bin 114, yetkilendirilmiş işletmeci sayısı 677 oldu.

Günlük konuşma 726 milyon dakikayı aşacak

Genel olarak sabit telefon trafiği azalırken, mobil telefon trafiğindeki artış dikkat çekti. Sabit telefon görüşme trafiği, 2014'te yıllık 14,1 milyar dakika olarak gerçekleşirken, bu sürenin 2015'te yıllık 12,1 milyar dakikaya, 2016 yılı sonunda 10,1 milyar dakikaya, 2017'de 7,9 milyar dakikaya, 2018'de ise 5,7 milyar dakikaya gerilemesi bekleniyor.

Taslağa göre, 2014'te yıllık 205 milyar dakika olan mobil görüşme trafiği, 2015'te 222,1 milyar dakika, 2016 sonunda 237 milyar dakika, 2017'de 252,3 milyar dakika olacak. Söz konusu dinamiklerin devam etmesi durumunda, mobil görüşme süresi, 2018'de 2015 yılına göre yüzde 19 artarak yıllık 265 milyar dakikaya ulaşacak.

Böylece, cep telefonuyla konuşmada uzun süredir birinciliği kimseye bırakmayan Türkiye'de, 2018'de günlük 726 milyon dakikayı aşan konuşma süresiyle yeni bir rekor kırılmış olacak.

2018'de herkes 'ceplenecek'

Mobil telefon aboneliklerinde ise son yıllarda yaşanan sürekli artışın devam etmesi öngörülüyor. 100 kişiye düşen telefon aboneliği ile tanımlanan sabit telefon yaygınlık oranı 2014 yılı sonunda yüzde 16,1 olurken, 2018 yılı sonunda bu oran yüzde 10,4'e düşecek.

2014 yılı sonunda yüzde 92,5 olan mobil telefon penetrasyon oranı ise 2018 yılı sonunda yüzde 99,5'e ulaşacak. Bu, hemen hemen herkeste bir cep telefonu olması anlamına geliyor. Bu artışın, M2M (makineler arası iletişim) abone sayısında yaşanan yükselişten kaynaklanacak. 2014 sonunda yüzde 3,2 olan M2M penetrasyon oranı, mevcut dinamiklerin devamı halinde 2018 yılı sonunda yüzde 5,1’e ulaşacak.

Genişbant internet aboneliğinde de artış devam edecek. Sabit genişbant internet hizmeti penetrasyon oranı, 2018 sonunda yüzde 15,9’a, mobil genişbant internet hizmeti penetrasyon oranı yüzde 69’a, fiber internet penetrasyon oranı ise yüzde 3,2’ye çıkacak.