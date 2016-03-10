T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Telefonla konuşma süresinin 265 milyar dakikaya ulaşması bekleniyor

Türkiye'de yeni bir rekor kırılmış olacak

10 Mart 2016 11:23

Mobil telefonla  konuşma süreleri dikkate alındığında Avrupa'nın zirvesinde yer alan Türkiye'de,  geçen yıl 222,1 milyar dakika olan yıllık mobil konuşma süresinin 2018'de yüzde  19 artışla 265 milyar dakikaya ulaşması bekleniyor. 

Milliyet'te yer alan habere göre; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2016-2018 Stratejik Planı Taslağı kamuoyu görüşüne sunuldu. Buna göre, Türkiye, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe sabit,  mobil ve genişbant abone sayıları bakımından önemli büyüklüğe sahip bulunuyor.

İnternet Servis Sağlayıcılığı (İSS) yetkilendirmelerinin 2002'de  başlamasıyla piyasadaki işletmeci sayısı her geçen gün arttı. Geçen yıl sonu  itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe yetkilendirme sayısı bin 114,  yetkilendirilmiş işletmeci sayısı 677 oldu.

 

Günlük konuşma 726 milyon dakikayı aşacak

 

Genel olarak sabit telefon trafiği azalırken, mobil telefon  trafiğindeki artış dikkat çekti. Sabit telefon görüşme trafiği, 2014'te yıllık  14,1 milyar dakika olarak gerçekleşirken, bu sürenin 2015'te yıllık 12,1 milyar  dakikaya, 2016 yılı sonunda 10,1 milyar dakikaya, 2017'de 7,9 milyar dakikaya,  2018'de ise 5,7 milyar dakikaya gerilemesi bekleniyor.

Taslağa göre, 2014'te yıllık 205 milyar dakika olan mobil görüşme  trafiği, 2015'te 222,1 milyar dakika, 2016 sonunda 237 milyar dakika, 2017'de  252,3 milyar dakika olacak. Söz konusu dinamiklerin devam etmesi durumunda, mobil  görüşme süresi, 2018'de 2015 yılına göre yüzde 19 artarak yıllık 265 milyar  dakikaya ulaşacak.

Böylece, cep telefonuyla konuşmada uzun süredir birinciliği kimseye  bırakmayan Türkiye'de, 2018'de günlük 726 milyon dakikayı aşan konuşma süresiyle  yeni bir rekor kırılmış olacak.

 

2018'de herkes 'ceplenecek'

 

Mobil telefon aboneliklerinde ise son yıllarda yaşanan sürekli artışın  devam etmesi öngörülüyor. 100 kişiye düşen telefon aboneliği ile tanımlanan sabit  telefon yaygınlık oranı 2014 yılı sonunda yüzde 16,1 olurken, 2018 yılı sonunda  bu oran yüzde 10,4'e düşecek.

2014 yılı sonunda yüzde 92,5 olan mobil telefon penetrasyon oranı ise  2018 yılı sonunda yüzde 99,5'e ulaşacak. Bu, hemen hemen herkeste bir cep  telefonu olması anlamına geliyor. Bu artışın, M2M (makineler arası iletişim)  abone sayısında yaşanan yükselişten kaynaklanacak. 2014 sonunda yüzde 3,2 olan  M2M penetrasyon oranı, mevcut dinamiklerin devamı halinde 2018 yılı sonunda yüzde  5,1’e ulaşacak.

Genişbant internet aboneliğinde de artış devam edecek. Sabit genişbant  internet hizmeti penetrasyon oranı, 2018 sonunda yüzde 15,9’a, mobil genişbant  internet hizmeti penetrasyon oranı yüzde 69’a, fiber internet penetrasyon oranı  ise yüzde 3,2’ye çıkacak.

ETİKETLER

mobiltelefonkonuşmasüremilyonmilyardakika26520182015telekomünikasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24