Telefonla görüşmeye 19 bıçak darbesi

Mardin' de imam nikahlı karısını habersiz dışarı çıktığı ve telefonla görüştüğü gerekçesiyle 19 yerinden bıçaklayarak öldürdü.



5 yıl önce İstanbul'da ilk eşinden boşandıktan sonra tanıştığı Abdulgani Akpınar'la imam nikahıyla birlikte yaşamaya başlayan ve Midyat'a yerleşen 27 yaşındaki Ayşe Döngel, Akpınar'dan 2 çocuk sahibi oldu. İşsizlik nedeniyle bulanıma girdiği iddia edilen Abdulgani Akpınar, Ramazan dolayısıyla ilçede tatlı satarak ailesinin geçimini sağlamaya başladı.Tatlı tezgâhını komşu esnafa teslim ederek, evinin yolunu tutan Akpınar, eşi Ayşe Döngel ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine uykudan uyanan çocuklarının gözleri önünde Akpınar, birlikte yaşadığı kadını 19 yerinden bıçaklayarak öldürdü.



"Benden izinsiz telefonla görüşüyordu"



Cinayeti işledikten sonra suç aletiyle birlikte kaçan Abdulgani Akpınar'a telefonla ulaşan polis, teslim olması için ikna etti. Gözaltına alınan Akpınar, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Akpınar'ın mahkemede "Eşim benden habersiz sürekli telefonla konuşuyordu. Kiminle konuştuğunu sorduğumda bana ters cevaplar veriyordu. Benden izin almadan telefonla konuşmasının yanı sıra dışarı da çıkıyordu. Olay günü eve geldiğimde yine telefonla konuşuyordu, kiminle konuştuğunu sordum, bana kızdı. Tartışmaya başladık sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Akli dengesinin bozuk olduğu öne sürülen ve olay sırasında elinden yaralanan Akpınar, tutuklanarak Midyat M Tipi Cezaevi'ne konulurken, Ayşe Döngel'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınması için Midyat Devlet Hastanesi morgunda bekletiyor.