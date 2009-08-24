Telefonla görüşmeye 19 bıçak darbesi

Mardin' de imam nikahlı karısını habersiz dışarı çıktığı ve telefonla görüştüğü gerekçesiyle 19 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
5 yıl önce İstanbul'da ilk eşinden boşandıktan sonra tanıştığı
Abdulgani Akpınar'la imam nikahıyla birlikte yaşamaya başlayan ve
Midyat'a yerleşen 27 yaşındaki Ayşe Döngel, Akpınar'dan 2 çocuk sahibi
oldu. İşsizlik nedeniyle bulanıma girdiği iddia edilen Abdulgani
Akpınar, Ramazan dolayısıyla ilçede tatlı satarak ailesinin geçimini
sağlamaya başladı.Tatlı tezgâhını komşu esnafa teslim ederek, evinin
yolunu tutan Akpınar, eşi Ayşe Döngel ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın alevlenmesi üzerine uykudan uyanan çocuklarının gözleri
önünde Akpınar, birlikte yaşadığı kadını 19 yerinden bıçaklayarak
öldürdü.
"Benden izinsiz telefonla görüşüyordu"
Cinayeti işledikten sonra suç aletiyle birlikte kaçan Abdulgani
Akpınar'a telefonla ulaşan polis, teslim olması için ikna etti.
Gözaltına alınan Akpınar, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk
edildi. Akpınar'ın mahkemede "Eşim benden habersiz sürekli telefonla
konuşuyordu. Kiminle konuştuğunu sorduğumda bana ters cevaplar
veriyordu. Benden izin almadan telefonla konuşmasının yanı sıra dışarı
da çıkıyordu. Olay günü eve geldiğimde yine telefonla konuşuyordu,
kiminle konuştuğunu sordum, bana kızdı. Tartışmaya başladık sonrasını
hatırlamıyorum" dedi. Akli dengesinin bozuk olduğu öne sürülen ve olay
sırasında elinden yaralanan Akpınar, tutuklanarak Midyat M Tipi
Cezaevi'ne konulurken, Ayşe Döngel'in cenazesi, yapılan otopsinin
ardından ailesi tarafından alınması için Midyat Devlet Hastanesi
morgunda bekletiyor.