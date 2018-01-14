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Telefonla görüşebilmek için karlı tepelere kulübe kurdular

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Hasanova köyüne bağlı 125 nüfuslu Burmataş mezrası sakinleri, cep telefonu görüşmelerini büyük riskleri göze alarak gerçekleştiriyor

14 Ocak 2018 13:18

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Hasanova köyüne bağlı 125 nüfuslu Burmataş mezrası sakinleri, cep telefonu görüşmelerini büyük riskleri göze alarak gerçekleştiriyor. GPS şebekelerinin kapsama alanında bulunmadığı mezrada oturanlar telefon görüşmeleri için etrafındaki yüksek tepelere çıkmak zorunda kalanlar, kış mevsiminde yoğun kar yağışı ve kurt saldırısı riskine karşılık yüksek tepelerde kurdukları kulubelere girerek, cep telefonu görüşmelerini burada gerçekleştiriyor.
Karlıova ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Hasanova köyüne bağlı 125 nüfuslu Burmataş mezrası sakinleri cep telefonu görüşmelerini büyük riskleri göze alarak gerçekleştiriyor.
Mezrada içinde şebeke çekmediği için mezranın etrafındaki yüksek tepelere çıkmak zorunda kalanlar, kış mevsiminde yoğun kar yağışı ve kurt saldırısı riskine karşılık yüksek tepelerde kurdukları kulubelere girerek, cep telefonu görüşmelerini burada gerçekleştiriyor. 70 haneli Burmataş mezrasında yaşayanlar, cep telefonu görüşmelerini yapmak için GSM operatörlerinden yardım istedi. Köylerinde yıllardır şebeke sorunu yaşadıklarını belirten Baran Sayak, \"Buradan yetkililere sesleniyorum, mezramız 70 haneli olup 125 nüfuslu köydür. Mezrada telefonlar çekmediği için yüksek tepelere çıkıyoruz. Mezramız kırsal bir bölgede olduğu için kar çok yağıyor ve kurtlar sürüler halinde dolaşıyor. Bizler de korkudan telefonla görüşme yaptığımız tepelerde kulübeler yaptık ve orda görüşmeyi sağlıyoruz. Yaşlılarda soğuk havadan etkilenmemek için kulübelere girerek telefonla konuşuyorlar. Yetkililerin bu mağduriyetimizi gidermelerini istiyoruz\" dedi.
Öğrenciler için her gün tepeye çıkmak zorunda kaldığını anlatan Tekin Sayak de \"Mezramızda taşımalı eğitim olduğu için çocuklarımız okula gitmek için yola çıktıklarında onları çok merak ediyoruz. Çünkü yüksek rakımlı bir köy olduğu için devamlı yollarımız kapanıyor. Biz de onların okula sağ salim gittiklerini öğrenmek için devamlı tepeye çıkmak zorunda kalıyoruz. Soğuktan ve kurtlardan korunmak içinde yaptığımız kulübelerde görüşmeyi sağlıyoruz. Yetkililerin bu feryadımızı duymalarını istiyoruz\" diye konuştu.
Erzurum\'da kalan ailesini merak ettiğini ve onlarla konuşmak için yüksek tepelere çıkmak zorunda kaldığını ifade eden imam Muhittin Sayak ise \"Ailem Erzurum\'da kalıyor, bende köyümde mahalli imamlık yapıyorum ve ailemi merak ettiğim zamanlarda köyün yüksek tepelerinde yapılan kulübelere giderek telefonla konuşuyorum. Köylüler hasta olduğu zaman ve öğrencilerini merak ettikleri zaman tepeye çıkarak görüşmeyi sağlıyorlar\" dedi.

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