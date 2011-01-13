-TELEFONLA ALKOL, SİGARA SİPARİŞİNE SON TBMM (A.A) - 13.01.2011 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ''Torba Tasarı''nın, ''tütün mamulleri veya alkollü içkilerin internet üzerinden satışına yaptırım getiren'' maddesi kabul edildi. AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ve CHP Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in ortak önergesinin kabulüyle değiştirilerek komisyondan geçen maddeye göre, tütün mamulleri veya alkollü içkilerin tüketicilere satışını internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları ya da posta ile sipariş yöntemi kullanarak yapmak üzere satış sistemi kuran veya faaliyette bulunanlara 20 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar idari para cezası verilecek. Satışın internet ortamında yapılması halinde erişim engellenecek.