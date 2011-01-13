T24 LogoT24 Logo
Politika

TELEFONLA ALKOL, SİGARA SİPARİŞİNE SON TBMM (A.A)

13 Ocak 2011 21:11

-TELEFONLA ALKOL, SİGARA SİPARİŞİNE SON   TBMM (A.A) - 13.01.2011 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ''Torba Tasarı''nın, ''tütün mamulleri veya alkollü içkilerin internet üzerinden satışına yaptırım getiren'' maddesi kabul edildi. AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ve CHP Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in ortak önergesinin kabulüyle değiştirilerek komisyondan geçen maddeye göre, tütün mamulleri veya alkollü içkilerin tüketicilere satışını internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları ya da posta ile sipariş yöntemi kullanarak yapmak üzere satış sistemi kuran veya faaliyette bulunanlara 20 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar idari para cezası verilecek.  Satışın internet ortamında yapılması halinde erişim engellenecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24