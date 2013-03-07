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Bilim / Teknoloji

'Telefonda meditasyon uygulaması' geliştirildi

Geliştirilen uygulama ile birlikte kişi, tercihine göre uygulamayı kullanırken meditasyon müziği dinleyebiliyor ya da rahatlatıcı grafikler eşliğinde tam bir rahatlama atmosferine sahip olabiliyor

07 Mart 2013 10:30

Günlük yaşamın stresinden muzdarip olanları rahatlatmak amacıyla beyin dalgalarını düzenleyerek meditasyon yaptıran bir akıllı telefon uygulaması geliştirildi. Kanadalı bir şirket tarafından geliştirilen uygulama, gün boyunca elektrik aktivitelerini takibe aldığı kullanıcıyı kulaklık vasıtasıyla meditasyona yönlendiriyor.

Kişisel nöro cihazlar üreten şirketin yöneticilerinden Chad Veinotte söz konusu yazılımın, kullanacak kişinin ruhsal durumu ve düşünsel faaliyetleri farketmeksizin herkeste etkili olacağını belirtti.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, kişi, tercihine göre uygulamayı kullanırken meditasyon müziği dinleyebiliyor, ya da mum ışığı v.b. rahatlatıcı grafikler eşliğinde tam bir rahatlama atmosferine sahip olabiliyor. Şirket, tüm bu grafik ve yan öğelerle desteklenen uygulamanın gerçek zamanlı meditasyon etkisi yaptığı konusunda hayli iddialı konuştu.

Telefon cihazları üreten bir çok tanınmış kuruluş, meditasyon uygulamasının çalıştırılabileceği özel kulaklıklar üretmeye başladı. Android hem de iPhone işletim sistemlerine uygun meditasyon uygulamasının yakında satışa çıkması bekleniyor.

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