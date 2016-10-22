Telefonda 'cephe' diyen mimar, DHKP-C'den tutuklandı

İstanbul Küçükarmutlu’da alternatif kentsel dönüşüm projesini yürüten mimar Yrd. Doç. Dr. Senem Doyduk, terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı. Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Doyduk’un bir telefon görüşmesinde kullandığı ‘cephe’ sözcüğüyle örgütü kastettiği iddia edildi. Bu görüşme örgüt üyeliği suçlamasına delil olarak gösterildi. Doyduk, kendisini “Sözü edilen cephe, bina cephesi olup bir mimari terimdir” diye savundu.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sarıyer Şubesi tarafından Küçükarmutlu’da kentsel dönüşüme çözüm aramak için 2014’te ‘Küçükarmutlu Mahallesi Yerinde ve Yerlisiyle İyileştirme Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması’ düzenlendi. Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Senem Doyduk da yaklaşık 1 yıl süren proje yarışmasının jürileri arasındaydı. Daha önce Fatih Çarşamba’nın kentsel dönüşümü, Girne’deki Manastır’ın renovasyonu gibi önemli projelerde yer alan mimar Doyduk, 22 Eylül’de gözaltına alındı. Doyduk, 28 Eylül’de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak savcılığın itirazı üzerine Doyduk hakkında ertesi gün yakalama kararı çıkarıldı. Doyduk, 5 Ekim’de Sakarya’da tutuklandı.

Projeden sorgulandı

Doyduk’un avukatı Can Atalay, müvekkilinin yalnızca Küçükarmutlu’daki projeden ötürü sorgulandığını söyledi. Dosyadaki belgelere göre Doyduk, savunmasında bu yarışmanın 2014’te başladığını ve geçen yıl son bulduğunu anlatarak, toplantılara kendisiyle birlikte ODTÜ, Mimar Sinan ve Kadir Has üniversitelerinden akademisyenlerin katıldığını anlattı. Ayrıca ‘Mimar Meclisi’ adı altında Okmeydanı’nda toplantı yaptıklarını ifade etti. Doyduk’un yarışmanın raportörü Evin Eriş ile yaptığı bir telefon görüşmesi de örgüt üyeliğine delil olarak gösterildi. Söz konusu görüşmede Doyduk yarışmaya katılan eserlerle ilgili sergiden, bir binanın ön cephesinde, elinde silah olan kişiye ait fotoğrafın çıkarılmasını istiyor. Dosyaya göre, Doyduk’un görüşmede sarf ettiği “Cephe” ifadesi polis tarafından, terör örgütü “DHKP-C” olarak değerlendirildi. Doyduk, ifadesinde görüşmeyle ilgili olarak, “Bu görüşmede, binanın yüzeyine çizilmiş fotoğrafın bizimle ilgili olmadığını, çalışmamızda yer almamasını söylemiştim. Binanın yüzeyini cephe olarak tabir ettiğimden kolluk bunu suç unsuru olarak dosyaya eklemiştir. Cephe, bina cephesi olup bir mimari terimdir. DHKP-C’nin adındaki ‘cephe’ ile ilgisi yoktur” dedi.Geçmişte Fatih Çarşamba’da proje yürüttüğünü vurgulayan Doyduk, ifadesinde “Küçükarmutlu’daki proje aleyhime delil olarak gösterilmiştir. O proje beni İslami cemaat mensubu yapmadığı gibi, Küçükarmutlu’daki çalışmam da sol örgüt üyesi yapmaz” dedi. Doyduk, mimarlık alanında ödüller aldığını, Tarsus’ta cami restorasyonunda, Kıbrıs’ta manastır projesinde yer aldığını hatırlattı ve “Eğer örgüt üyesi olsaydım bu kadar özverili çalışmazdım. Gözaltında olmasaydım Taraklı Belediyesi’nin bilgisi dahilinde mimarlık projeleri tasarlayacaktım” dedi. Doyduk hakkındaki suçlamada jüride bulunan bir Grup Yorum üyesiyle görüşmesi ve evinde bulunan Grup Yorum’a ait CD delil sayıldı. Küçükarmutlu’da çekilen bir fotoğraftaki binada gözüken Mahir Çayan fotoğrafı da Doyduk’a soruldu.

"Kahkahayla karşıladık"

Doyduk’un avukatı Can Atalay, müvekkilinin yalnızca Küçükarmutlu’daki projeden ötürü sorgulandığını belirterek, “Polisler ‘cephe’ lafından örgüt çıkarmaya kalkıştı. Biz bunu kahkahayla karşıladık. Ben de gülmeye başladım. Eskiden ‘Gazetecilik faaliyetlerinden insanlar tutuklanmasın’ diyorduk. Artık ‘Mimarlık faaliyetlerinden de tutuklanmasın’ diyeceğiz” diye konuştu.Prof Sargın: yasal bir projeJüri üyeleri arasında yer alan ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Arif Sargın, Küçükarmutlu’da alternatif bir yaşam alanının nasıl olabileceğine ilişkin TMMOB desteğiyle bu proje yarışmasının yapıldığını belirterek, tüm çalışmaların yasal nitelikte olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Sargın, projenin ODTÜ’ye de taşınarak tartışmaya açıldığını ifade etti ve Doyduk’un da içinde olduğu grubun çalışmanın tanıtılmasına büyük katkıda bulunduğunu söyledi.

Tarsus'ta cami, Balıkesir'de öğrenci yurdu

İzmir Özel Türk Koleji’ni bitiren Doyduk; Trakya Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Doktorasını Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yapan Doyduk, Oxford Üniversitesi’nde post doktorasını tamamladı. Sırasıyla Balıkesir, Yıldız Teknik, Doğuş ve Girne Amerikan üniversitelerinde çalıştıktan sonra Sakarya Üniversitesi’nde görev aldı. Doyduk’un çalışmaları arasında “Tarsus Makam-ı Danyal Camisi Restorasyon ve Müze Ek Binası Önerisi”, “Tarihi Kent Dokusuyla Akhisar”, “Balıkesir Tarihi Kent Merkezine Bir Yeniden Canlandırma Modeli”, “Ayvalık Ağaçları, Kentsel Yapılar, Yaşam ve Su”, “Balıkesir Üniversitesi Vakfı Öğrenci Yurdu Mimari Avan Projesi” ve “Burhaniye ilçesi Çok Amaçlı Salonu” da var.