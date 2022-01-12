Telefona baktığı sırada trafik kazası yaparak bir kişinin ölümüne sebep olan İETT şoförüne "iyi hal" indirimi

İstanbul, Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsünün bariyere çarpması sonucu 31 yaşındaki yolcu Sevgi Yamaç Yalçin'in hayatını kaybetmesine, Münir Bozkurt'un ise yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla şoför Baki Tatlı’nın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Tatlı’ya "iyi hal indirimi" uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Baki Tatlı getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmadaki savunmasında sanık Baki Tatlı, "Bir hata sonucu kaza yaptım. Olay nedeniyle pişmanım. 9 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin olay nedeniyle çok pişman olduğunu, 9 aydır tutuklu olduğunu ve toplanan deliller ışığında Tatlı’nın tahliyesini talep etti. Karar öncesi son sözü sorulan sanık Tatlı "Çok pişmanım, kanser olmasına rağmen eşim çalışıyor ve çalışmaya devam etmektedir. Tahliyemi talep etmektedir" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanık Baki Tatlı’nın "Bilinçli Taksirli bir kişinin ölümüne neden olma" ve "bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Heyet Tatlı'nın tutukluluk hainin devamına karar verdi.