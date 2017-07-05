T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Telefona bakarak yürümek yaşlandırıyor

Uzun süre telefona bakmak insanı yavaşalatıyor

05 Temmuz 2017 21:22

İngiltere'de Anglia Ruski Üniversitesi'nin araştırmasında yürürken telefona bakmanın bünyeyi yaşlandırdığı savı ortaya atıldı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, İngiltere’de bulunan Anglia Ruskin Üniversitesi bilim insanları, telefona bakarak yürümenin 80 yaşındaki insanların yürüyüşüne benzediğini söyledi.

Araştırmacılar, telefon mesajı yazan kişilerin düz bir çizgide durmak ve ayağını kaldırım kenarına kaldırmasını da zor buldu.

Araştırma kapsamında yol kenarında bir kaldırıma benzer yükseklikte bir engel oluşturdu. Araştırmaya katılan 21 kişi,  hareket analiz sensörleriyle, mesaj okumak, mesaj yazmak ve telefonda konuşmak 252 ayrı senaryoyla incelendi. Araştırma sonucunda uzun süre telefona bakmanın, insanı %118 yavaşlattığı anlaşıldı.

ETİKETLER

TelefonAraştırmaYolYürüme Hızı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24