Telefona bakarak yürümek yaşlandırıyor

İngiltere'de Anglia Ruski Üniversitesi'nin araştırmasında yürürken telefona bakmanın bünyeyi yaşlandırdığı savı ortaya atıldı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, İngiltere’de bulunan Anglia Ruskin Üniversitesi bilim insanları, telefona bakarak yürümenin 80 yaşındaki insanların yürüyüşüne benzediğini söyledi.

Araştırmacılar, telefon mesajı yazan kişilerin düz bir çizgide durmak ve ayağını kaldırım kenarına kaldırmasını da zor buldu.

Araştırma kapsamında yol kenarında bir kaldırıma benzer yükseklikte bir engel oluşturdu. Araştırmaya katılan 21 kişi, hareket analiz sensörleriyle, mesaj okumak, mesaj yazmak ve telefonda konuşmak 252 ayrı senaryoyla incelendi. Araştırma sonucunda uzun süre telefona bakmanın, insanı %118 yavaşlattığı anlaşıldı.