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Yaşam

Telefon sipariş etti, kargodan gazete kağıdı çıktı

Bursa'da internet üzerinden telefon alan bir kişi kargodan içerisinde oje ve gazete kâğıdı olan bir kutu çıkınca polise başvurdu

13 Kasım 2012 18:01

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan Tufan K. isimli kişi internet üzerinden 849 TL ödediği siparişin yerine kargodan içerisinde oje ve gazete kâğıdı olan bir kutu geldiğini belirterek, polise müracaat etti.

Yeni Mahalle Bursa Alfaltı Caddesi'nde ikamet eden Tufan K. iİnternet üzerinden sipariş verdiği cep telefonunun geldiğini zannederek büyük bir heyecanla kutuyu açtı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, kutu içerisinden oje ve gazete kağıdı olduğunu gören Tufan K., durumu Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Polise ifade veren Tufan K., "Telefonu sipariş ettim. Kutuyu açtığımda şok oldum. Kırmızı renkli oje ve gazete kâğıdı göndermişler." dedi.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, 'bilişim sistemlerinin kullanılması sureti ile dolandırıcılık' olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

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