Telefon sinyali olay yeri ve yakınlarında tespit edildi; Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın kardeşi de tutuklandı

Muğla’da Pınar Gültekin’in öldürülmesine ilişkin soruşturmada bir kişi daha tutuklandı. Pınar Gültekin'in katili Metin Cemal Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı da ‘delil karartmak’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Telefon sinyallerinin abisiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine Mertcan Avcı da gözaltına alındı. Sinyaller olay gününden hemen sonra Pınar’ın kayıp olduğu dönemde olduğu için zanlı olaydan sonra abisiyle birlikte olay yerine giderek ‘delil karartmakla’ suçlanıyor.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, ifadesi alınan Mertcan Avcı cinayetin işlendiği bağ evine gittiğini kabul etti ancak delil karartma suçlamasını reddetti. Bağ evinde alkollu içkileri koydukları depo olduğu için oraya gittiğini söyleyen Avcı “İşyeri için biraları almaya gidiyordum. Herhangi bir şey görmedim”dedi.