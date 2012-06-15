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Telefon sapığının numarasını Twitter'a verdi

Oyuncu İrem Sak sapığın telefonlarından kurtulmak için telefon numarasını değiştirmek zorunda kaldı

15 Haziran 2012 12:08

'Yalan Dünya'nın yıldızlarından İrem Sak telefon sapığından kurtulamayınca çareyi onu Twitter'da deşifre etmekte buldu.

Oyuncu İrem Sak sapığın telefonlarından kurtulmak için telefon numarasını değiştirmek zorunda kaldı.

Sak, olayın ardından sapığının telefon numarasını Twitter'dan duyurdu ve hayranlarından verdiği numarayı aramalarını istedi.

Genç oyuncu hayranlarına attığı mesajda, "90 (544) 536 XX XX Telefon sapığım. Lutfen siz de bu gereksizi rahatsız edin. Bunun yüzünden yeni numara almak zorunda kaldım. Haydi göreyim!" yazdı.

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