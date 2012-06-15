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Telefon sapığının numarasını Twitter'a verdi

İrem Sak telefon sapığını hayranlarına havale etti

15 Haziran 2012 21:15

'Yalan Dünya' da rol alan İrem Sak'ın başı telefon sapığı ile dertte. Genç oyuncu sapığın telefonlarından kurtulmak için telefon numarasını değiştirmek zorunda kaldı.

İrem Sak, sapığının telefon numarasını Twitter 'dan ifşa etti ve hayranlarından bu numarayı aramalarını istedi. 
 
Savcılığa şikayette bulunmadığı anlaşılan genç oyuncu hayranlarına attığı mesajda, "90 (544) 536 XX XX Telefon sapığım.Lutfen siz de bu gereksizi rahatsız edin. Bunun yüzünden yeni numara almak zorunda kaldım.Haydi göreyim!" dedi.

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