Telefon sapığının numarasını Twitter'a verdi

'Yalan Dünya' da rol alan İrem Sak'ın başı telefon sapığı ile dertte. Genç oyuncu sapığın telefonlarından kurtulmak için telefon numarasını değiştirmek zorunda kaldı.

İrem Sak, sapığının telefon numarasını Twitter 'dan ifşa etti ve hayranlarından bu numarayı aramalarını istedi.

Savcılığa şikayette bulunmadığı anlaşılan genç oyuncu hayranlarına attığı mesajda, "90 (544) 536 XX XX Telefon sapığım.Lutfen siz de bu gereksizi rahatsız edin. Bunun yüzünden yeni numara almak zorunda kaldım.Haydi göreyim!" dedi.