Telefon numaraları değişiyor

T24- Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Youtube’a erişimin engellenmesi konusundaki tartışmalar için, “Herkes bu ülkenin hukukuna uymak mecburiyetinde. Kimsenin özgürlüğüyle internetiyle alışverişiyle işimiz yok” dedi. Bakan, IP6 teknolojisiyle 11 haneli telefon numaralarının 16-17 haneye çıkacağını da söyledi.



Yıldırım, İnterpromedya Araştırma Hizmetleri’nin yaptığı “Bilişim 500” Araştırması’nın ödül töreninde yaptığı konuşmada, Youtube internet sitesine erişimin engellenmesine yönelik eleştirilere yanıt verdi:



“Bu dünya markası falan filan... ‘Efendim, sen bu koskocaman firmaya nasıl kafa tutarsın.’ Kim olursanız olun, evrensel hukuka inanıyorsanız, ülkelerin hükümranlığına saygınız varsa o ülkenin kurallarına uyacaksınız. ‘X’ ülkesinin vatandaşının, ‘Y’ ülkesinde geçiş üstünlüğü olmaz. Bu anlayış demokrasiyle de çağdaşlıkla da bağdaşmaz. Biz diyoruz ki ‘Buyurun, burada iş yapıyorsanız, buranın hukuku neyse, Fatma, Ayşe Türkiye’de nasıl muamele görüyorsa siz de aynı muameleyi göreceksiniz.’ Kimsenin özgürlüğüyle internetiyle alışverişiyle işimiz yok. Türkiye bir hukuk devletidir, bu herkesi bağlamalıdır.” Yıldırım, hükümetin Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi’ne üye olma sürecini başlattığını anımsatarak, bu anlaşmaya taraf olan ülkelerin herhangi bir olay karşısında diğerine hemen haber vereceğini anlattı. Bu konuyu Youtube tartışmaları ile örneklendiren Yıldırım, “Diyelim ki bir suç teşkil eden hakaret içeren bir veri var. Youtube’u savunanlara soruyorum. 47 siteye Genel Başkan ile ilgili video koyuldu, girişimleri yaptık, hepsini çıkardılar. Tek çıkarmayan Youtube’du. Hala çıkarmamışlar. Atatürk için aynı şeyi yapmıştır. Biz firmalarla falan uğraşamayız. Buradaki sorun, Türkiye’yi muhatap alıp almama sorunudur. Ben bunu tenkit ediyorum. Bu ülkeyi bu kadar hafife almak, küçümsemek kimsenin hakkı değil” diye konuştu.



TELEFONLAR 16 RAKAMLI





Yıldırım, IP6 teknolojisinin çalışmalarını da sürdürdüklerini ve 11 haneli telefon numaralarının 16-17 haneye çıkacağını ve bununla ilgili çalışmaların da devam ettiğini söyledi