Telefon kulübesinden Wi-Fi noktasına

Eser Teker - GQ

Telefon kulübeleri modern zaman şehirlerinin terkedilmişlik simgeleri. Geçmişte şehrin tüm merkezi köşelerini tutan bu iletişim anıtları, şimdi cep telefonu bağımlısı yeni neslin bir türlü anlamlandıramadığı antika metal yığınları olarak hala ayakta. Acaba New York'ta yapılan yenilikçi dönüşüm denemesi bu kaderi değiştirebilir mi?

New York City Bilgi Teknolojileri ve İletişim Departmanı telefon kulübelerini ücretsiz Wi-Fi noktalarına dönüştürmeye başladı. İlk olarak geçen hafta Manhattan'da 7, Brooklyn'de 2 ve Queens'te 1 olmak üzere 10 telefon kulübesi, kablosuz internet noktası olarak hizmete açıldı. Bir deneme sürecinin ardından Bronx ve Staten Island'da da Wi-Fi noktaları açılacak; kademeli olarak 12 bin 360 telefon kulübesinin dönüşümü tamamlanacak.

Kullanıcılar "Free Wi-Fi" etiketli telefon kulübelerine yaklaşıp NYC-PUBLIC-WIFI ağına katıldıklarında internete ücretsiz bağlanabiliyorlar.

Bu uygulama, New York'ta halihazırda parklarda sunulan kablosuz internet hizmetinin kapsamını bir hayli genişletecek. Dünyanın en hızlı yaşayan şehirlerinden birinde bilgiye anında ulaşıp anı yakalamak için daha büyük bir kolaylık düşünülemez herhalde. Ayrıca Wi-Fi hizmetinin mevcut iletişim altyapısı üzerinden veriliyor olması da maliyetin düşüklüğü ve hızlı yaygınlaşması açısından son derece olumlu. New York'ta sürpriz bir biçimde başlayan bu zekice dönüşüm projesinin başta Avrupa ve Japonya olmak üzere tüm dünyada yaygınlaşması öngörülüyor.