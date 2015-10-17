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Yaşam

Telefon kapkacına 6 yıl hapis cezası

Mahkeme, cezada indirim yapmadı

17 Ekim 2015 11:00

Üsküdar’da 2 yıl önce S.N.İ. (28), telefonla konuşarak yürürken, gaspçının hedefi oldu. Arkadan yaklaşan Alper Şenlik (26), bir eliyle genç kızın ağzını kapatırken, diğer eliyle de telefonunu alarak kaçtı. S.N.İ. yüzünden ve kulağından yaralandı. Emniyet, telefonu Ümraniye’de bir GSM şirketinde buldu. Telefonu Alper Şenlik’in sattığı anlaşıldı. Şenlik hakkında, ‘yağma’ suçundan dava açıldı.

 

Cezada indirim yapılmadı

 

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre, Anadolu Adalet Sarayı 8’inci  Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen gün görülen duruşmaya, S.N.İ. ve annesi M.İ. ile başka suçtan tutuklu bulunan sanık Alper Şenlik katıldı. 

Sanık Alper Şenlik, telefonu yağmalayan kişinin kendisi olmadığını belirterek, “Benim kimliğimi kullanan biri satmış sanırım” dedi, ancak mahkemeyi inandıramadı. İlk celsede karara bağlanan davada Şenlik, 6 yıl hapis cezasına çarptırılırken, cezada indirim yapılmadı.

S.N.İ., başına gelen olay sonrası çok korktuğunu belirterek, “Annem önde yürüyordu. Telefonla konuşurken bir el arkadan ağzımı kapattı diğer el kulağımdan şiddetle telefonu aldı. Sonradan savcılıktan telefonu aldım. Saldırganı net göremedim” dedi.

 

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