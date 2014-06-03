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Dünya

'Telefon jokeri' hakkında Merkel'i aradı

Alman milletvekili yarışmaya katıldı, bilemediği bir soruda Almanya Şansölyesi Angela Merkel'den yardım istedi

03 Haziran 2014 10:02

Almanya'da, özel televizyon kanalı RTL'de yayınlanan bir yarışma programına katılan Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Milletvekili Wolfgang Bosbach, bilemediği bir soru için "Telefon jokeri" olarak Başbakan Angela Merkel'i aradı.

Yarışmada, CDU'nun önemli isimlerinden Bosbach, 13 soruyu yanıtladıktan sonra sıra 500 bin euroyu kazandıracak 14. soruya geldi. Sunucu, Bosbach'a,  “Eski Doğu Almanya'da 'WM66'  marka çamaşır makinesi  birçok sahibi tarafından ... için de kullanılarak efsaneleşti?” sorusunu yöneltti. Sorunun cevaplarını okuyan Bosbach, “Bu soruda Şansölye'den başka kimi arayayım” ifadesini kullandı. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen programın sunucu Jauch da Bosbach'a,  telefon numarasını bilmesi durumunda Şansölye Merkel'i özel joker olarak arayabileceğini söyledi. Bunun üzerine Bosbach, vestiyere bıraktığı ceketinden cep telefonunu getirttirdi. Ardından Merkel'i arayan Bosbach, Şansölyeye ulaşamadı. Bosbach, iki kez Başbakan Merkel'in telefon numarasını çevirdi, ancak her seferinde telesekreter düştü.

Şansölye Merkel gibi Doğu Almanya kökenli olan Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un telefon numarasını bilmediğini belirten Bosbach, daha sonra televizyon  sunucusu Maybritt Illner'i aradı. Illner de sorunun yanıtlanmasına yardımcı olamayınca Bosbach riske girmedi ve 125 bin euro ödülü alarak yarışmadan çekildi.

Yardım amaçlı özel bir bölümü yayınlanan programın konukları arasında bir dönem Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'da teknik direktörlük yapan Christoph Daum da yer aldı. Daum da yarışmada 125 bin avro elde etti.

Konuklar elde ettikleri para ödüllerini kendi seçtikleri çeşitli yardım kuruluşlarına bağışladı.

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