Telefon hattı kablosunda asılı kalan mont, vinçle indirildi

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Bornova ilçesinde yaşayan Can Osman Aksoy\'un (23) evden çıktıktan sonra arkadaşından balkondan atmasını istediği montu, telefon hattı kablosuna takılıp, gece boyu asılı kaldı. Ertesi gün arkadaşlarıyla uğraşsa da montu indiremeyen Aksoy, sosyal medyadan ulaştığı Bornova Belediyesi\'nden yardım istedi. Belediyeden gelen olumlu yanıt üzerine adresini veren Aksoy\'a ulaşan görevliler, montu vinçle indirdi.

Erzene Mahallesi 61 Sokak\'ta oturan, coğrafya bölümü mezunu olan ve bazı firmaların sosyal medya hesaplarını yöneterek, geçimini sağlayan Can Osman Aksoy, geçen pazartesi akşamı yemek için evden çıktı. Havanın serin olduğunu fark eden Aksoy, evdeki arkadaşı Nami Yurtseven\'den montunu balkondan atmasını istedi. Bunun üzerine Yurtseven\'in aşağıdaki Aksoy\'a attığı mont, sokaktaki telefon hattı kablosuna takıldı. Aksoy, arkadaşlarıyla birlikte uzun sopalar bularak, montunu kablodan indirmeye çalıştı; ancak başarılı olamadı. Mont, gece boyunca kablo üzerinde asılı kaldı. Salı günü sosyal paylaşım sitesi Twitter\'dan Bornova Belediyesi görevlilerine ulaşan Aksoy, montun kabloda asılı fotoğrafıyla \"Evden çıkarken, arkadaşıma \'Balkondan at\' dedim. Attı, atmaz olaydı. Telefon kablosuna takılı kaldı. En sevdiğim ceketimi kurtarın lütfen\" notunu paylaştı. Bornova Belediyesi\'nden gelen olumlu yanıt üzerine adresini veren Aksoy\'a ulaşan görevliler, vinçle montu indirdi.

\'HAVADA NASIL KALDI, DİYE ŞAŞIRDIM\'

Olayla ilgili DHA muhabirine konuşan Can Osman Aksoy, \"Arkadaşım, ceketi balkondan attı ama aşağı inmedi. Hava da karanlık olduğu için ilk etapta kabloları göremedim. Hatta şaşırdım, ceket nasıl havada kaldı, diye; ama sonra baktım, kabloya takılmış. Kendimiz çok uğraştık; ama indiremedik. Ne yapsam, diye düşünürken, Bornova Belediyesi\'ne tweet attım. Onlar da hemen dönüş yapıp, yardım edeceklerini söylediler sonra da gelip, indirdiler. Sosyal medyada oldukça ilgi gördü olay. Benim için güzel bir hikaye oldu. Bornova Belediyesi\'ne teşekkür ederim\" dedi.

