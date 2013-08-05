Telefon faturaları değişiyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, "Elektronik Haberleşme Sektöründe Fatura Usul ve Esaslar Taslağı"nın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanarak kamuoyu görüşüne açıldığını kaydetti.

Faturalı hat kullanan GSM aboneleri ile sabit hat ve internet hattı kullanan abonelere gönderilen 60 milyonun üzerinde faturanın bu esaslara göre düzenleneceğini belirten Yıldırım, "Tüketicilerin mağdur olmasına yol açan, kısıtlı ve anlaşılmayan faturaların yerini alacak bu faturalar ile tüketici haklarının korunmasını ve mağduriyetlerin önüne geçilmesini amaçlıyoruz" diye konuştu.

Bakan Yıldırım, yeni faturalarda tüketicilerin ihtiyaç duyduğu tüm bilgilerin şeffaf bir şekilde yer alacağını bildirdi. Faturalarda renk körlüğü olan insanların da okuyabileceği şekilde karşıt renkler kullanılacağını kaydeden Bakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Faturalar basit, sade bir şekilde düzenlenecek ve okunabilir olacak. Faturada yer alan tarifeler/ücretler, herhangi bir tereddüde yol açmayacak açıklıkta ve ücret kalemleri ayırt edilebilir olacak. Faturada tarife/paket detayları bulunacak, satın alınan paketlere/ek hizmetlere ilişkin ücretler, paketlerin/ek hizmetlerin kullanılabileceği tarih aralıkları, indirim/iade var ise bunların gerekçeleri, taahhüt bulunması halinde başlangıç ve bitiş tarihleri, taahhüt verildiği durumlarda aboneliğin feshi halinde uygulanacak. Cezai ücret ve/veya cayma bedelleri ile bunların hesaplanmasına ilişkin açık ve net bilgiler yer alacak."

Hangi bilgiler yer alacak?

Yeni çalışmanın, tüketici haklarını koruyan en kapsamlı düzenlemelerden bir tanesi olduğuna dikkati çeken Yıldırım, düzenleme uyarınca ayrıntılı faturanın içeriğinde neler olacağını şöyle anlattı:

'"Aranan her numara ve numaranın ait olduğu işletmeci adı, işletmeci adı bilinmiyorsa 'diğer operatör' ifadesi kullanılacak. Aramanın yapıldığı tarih ve saat, her bir arama için arama süresi ve arama ücreti verilecek. Faturada toplam arama sayısı ve toplam konuşma süresi yer alacak.

Eğer uluslararası dolaşımda gelen çağrılar varsa, ücretlendirme olması durumunda her bir gelen çağrının yapıldığı tarih ve saat, arama/aranma süresi ve ücreti belirtilecek. Uluslararası dolaşımda ve yurtdışına doğru yapılan çağrılarda aranan numaranın yanında aranan ülkeye ilişkin ülke adı gibi açıklayıcı bilgi ile uluslararası dolaşımda aramanın başlatıldığı ülke bilgisinin de yer alması zorunlu hale geliyor.

Haberleşme ücretlerinde, ses görüşmeleri, SMS, internet gibi toplam kullanımın özetini gösterir bir tablo yer alacak. Ayrıca mobil telefon aboneliklerinde ücretlendirmenin farklı olması durumunda şebeke içi, şebeke dışı, uluslararası gibi ve sabit telefon aboneliklerinde ücretlendirmenin farklı olması durumunda da şebeke içi, şebeke dışı, şehir içi, şehirlerarası, uluslararası gibi yararlanılan her bir hizmetin ayrı ayrı alt kalemlerinin dağılımını gösterir grafik bulunacak.

İnternet üzerinden fatura ve ayrıntılı faturaların abonelere gösterilmesi durumda kullanım detayı / ayrıntılı fatura bilgilerinin tüketiciler tarafından hesaplama yapabilecekleri şekilde ses, SMS, veri, yurtdışı ve yurtiçi roaming görüşmeleri gibi bilgiler de sunulacak."