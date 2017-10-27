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Telefon dolandırıcısını şüpheli hareketleri ele verdi

Engin ÖZMEN/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü İlçesi'nde telefonla aradığı 80 yaşındaki A

27 Ekim 2017 16:23

Engin ÖZMEN/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Uzunköprü İlçesi\'nde telefonla aradığı 80 yaşındaki A.E.\'ye kendisini \'polis\' olarak tanıtarak 82 bin lirasını dolandırdığı öne sürülen 35 yaşındaki A.A., parayı teslim aldığı sırada ondan şüphelenen polis tarafından suçüstü yakalandı.
Uzunköprü\'de şüpheli A.A., ev telefonundan aradığı A.E.\'ye kendisini polis olarak tanıttı. Bilgilerinin terör örgütünün ele geçtiğini ve bankadaki paraları çekip kendilerine vermesi gerektiğini söyleyen A.A., ilçe merkezinde yer tarif ederek A.E.\'den parayı sivil polise teslim etmesini istedi. Bir süre sonra buluşma noktasına giden A.A. hareketlerinden şüphelenen polis ekiplerince takibe alındı. Bu sırada bankadaki 82 bin lira parasını çeken A.E. Gazi Caddesi\'ndeki buluşma yerine geldi. Elindeki poşeti şüpheli A.A.\'ya verdiği sırada polis ekiplerince yapılan kontrolde dolandırıcılık olayı ortaya çıktı. Suçüstü yakalanan A.A. gözaltına alınarak Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. E.A.\'nın şikayeti üzerine şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

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