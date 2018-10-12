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Telefon dolandırıcılığı son anda önlendi

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de, kendisini 'astsubay' olarak tanıtan bir kişi, telefonla aradığı 2 kişiyi, "Terör örgütleri sizleri takip ediyor, kimlikleriniz kopyalanmış" diyerek dolandırmaya kalkıştı

12 Ekim 2018 18:34

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de, kendisini \'astsubay\' olarak tanıtan bir kişi, telefonla aradığı 2 kişiyi, \"Terör örgütleri sizleri takip ediyor, kimlikleriniz kopyalanmış\" diyerek dolandırmaya kalkıştı. Jandarma 2 kişinin, dolandırıcıya para göndermesine son anda engel oldu.
Olay dün  merkez Artuklu ilçesi Göllü Mahallesi\'nde yaşandı. Mardin İl Jandarma Komutanlığı\'nın açıklamasına göre, 2 kşiyi arayıp, kendisini \'astsubay\' olarak tanıttı ve \"Terör örgütleri sizleri takip ediyor, kimlikleriniz kopyalanmış\" diyerek dolandırmaya çalıştı. Dolandırılmaya çalışan 2 kişinin akrabaları \'156 Alo Jandarma\' hattını arayarak, durumu bildirdi. 
Jandarma görevlilileri, 2 kişiye ulaşarak, dolandırıcıya para göndermelerine son anda engel oldu, dolandırıcıyı yakalamak için de çalışma başlattı.

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