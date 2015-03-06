Telefon dolandırıcılarına karşı ilginç önlem

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, telefonla dolandırıcılık olaylarını önlemek için bankacılara ikaz kartları dağıttı. Bankacılar, telefonla uzun süre konuşan müşterilere bu uyarı kartlarını göstererek, dolandırılıp dolandırılmadıklarını başlarını sallayarak bildirmelerini isteyecek.

İnegöl’de Emniyet ekipleri, telefonla yapılan dolandırıcılıkları önlemek için farklı bir yöntem buldu. İnegöl’deki banka şubelerinde çalışan personeli ve güvenlik görevlilerini dolandırıcılık olaylarına karşı eğiten ekipler, hazırladıkları mavi renkteki ikaz kartlarını da dağıttı. Bankacılar, bankada uzun süre telefonla konuşan müşterilere bu kartları arka arkaya göstererek, dolandırılmalarını önleyecek.

'Dolandırılıyorsan başını salla'

Banka yetkilileri ve banka güvenlik görevlileri bir müşterinin uzun süre cep telefonu ile görüşme yaptığını fark ederse, bu kartı müşterilere gösterecek. Çift taraflı ikaz yazılarının bulunduğu mavi kartın bir yüzünde “Dikkat, dolandırılıyor olabilirsiniz. Telefonda savcı ya da polis olduğunu iddia eden kişiler sizden para mı istiyor? Cevabınız ‘Evet’ ise başınızı sallayınız” yazıyor. Eğer müşteri başını sallayarak ‘Evet’ diyorsa, banka görevlisi kartın diğer tarafını çevirip müşteriye okutacak. Kartın diğer tarafında ise “Sakin olun. Polisle irtibata geçiyorum. Lütfen telefondaki kişiyi oyalayın” yazıyor. Yapılan bu uygulama ile dolandırıcıların isteği üzerine, bankadaki paralarını veya kredi çekmek isteyen müşterilerin mağduriyeti önlenmiş olacak.