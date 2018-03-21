T24 LogoT24 Logo
Gündem

Telefon dolandırıcılarına 69 bin TL dolayında ziynet eşyası kaptırdı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da, kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi, 68 bin 750 TL değerinde ziynet eşyası alıp kaçarken polis tarafından yakalandı

21 Mart 2018 02:28

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da, kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi, 68 bin 750 TL değerinde ziynet eşyası alıp kaçarken polis tarafından yakalandı.
Olay Üçtutlar Mahallesi Ahçılar 1\'inci Cadde’de meydana geldi. İddiaya göre Feride C.’yi telefonla arayan Mehmet O. ve Faruk A., kendilerini polis olarak tanıtıp, \'Adınız bir hırsızlık olayına karışmış, evinizde bulunan altınları incelememiz gerekiyor\' diyerek, önce bilgi verdi. Bunun üzerine paniğe kapılan Feride C., sözde polisleri beklemeye başladı. Bir süre sonra Feride C.\'nin evine gelen Mehmet O., ve Faruk A., 13 adet bilezik, 5 adet çeyrek altın, 1 çift küpe, 2 adet yüzük, 1 adet zincir olmak üzere toplam değeri 68 bin 750 TL değerinde ziynet eşyasını alıp kayıplara karıştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Feride C., polisten yardım istedi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şubesi ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı. Olayın şüphelilerinden Mehmet O., dolandırdığı altınlar ile birlikte kent merkezinde yakalandı. Diğer dolandırıcı Faruk A.’da Alaca ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı. Dolandırılan Feride C., \"Televizyonda bu tür haberleri izlediğimde bu kadar da olmaz, nasılda kanıyor insanlar diyordum. Şimdide benim başıma geldi\" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufDHATLOlayMahallesi AhçılarFerideFarukBununBirMehmetEmniyet Müdürlüğü AsayişMüdürlüğü YankesicilikDolandırıcılıkOlayınDiğerAlacaOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24