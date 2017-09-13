T24 LogoT24 Logo
Gündem

Telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde, telefonla arayıp, kendilerini 'polis' olarak tanıttıkları G

13 Eylül 2017 19:23

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nde, telefonla arayıp, kendilerini \'polis\' olarak tanıttıkları G.K. isimli kadının yaklaşık 75 bin lira değerindeki ziynet eşyasını dolandırmak isteyen 4 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.
Geçen 11 Eylül\'de Çeşme\'de yaşayan 50 yaşındaki G.K.\'yi telefonla arayan bir kişi, kendisini \'polis\' olarak tanıtıp, \"Bir operasyonda terör örgütü üyelerini bir miktar altın takıyla yakaladık. Sorgularında sizin adınızı verdiler. Evinizdeki altınları, terör örgütü üyelerinin üzerinde yakalananlarla karşılaştırmamız için getirmeniz gerekiyor\" dedi. G.K., telefonu kapattıktan sonra Çeşme İlçe Emniyet Müdüdrlüğü\'nü arayıp, dolandırılmak istendiğini bildirdi. Bunun üzerine polis, G.K.\'den kendileri ile irtibat halinde olmasını ve telefondaki şüphelinin söylediklerini yerine getirmesini istedi. G.K., şüphelilerin kendisini ertesi gün tekrar telefonla aramaları üzerine, yaklaşık 75 bin lira değerindeki ziynetler eşyalarını bir çantaya koyarak, bildirilen adrese götürdü. Teslimatın yapılacağı bölgede önlem alan polis, G.K.\'nin ziynet eşyalarının bulunduğu çantayı şüphelilere teslim etmesinin ardından harekete geçti. Polis, otomobille kaçmaya çalışan E.K., A.B., M.O. ve D.H. gözaltına aldı. Otomobildeki aramada şüphelilerin G.K.\'den aldıkları takılar da ele geçirildi. Ziynet eşyaları ise tutanakla sahibine teslim edilirken 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından, bugün adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Güneş ATAGÖZÇEŞMEDHAGeçenEylülSorgularındaEvinizdekiEmniyet MüdüdrlüğüBununTeslimatınPolisOtomobildekiZiynetFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24