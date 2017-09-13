Telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nde, telefonla arayıp, kendilerini \'polis\' olarak tanıttıkları G.K. isimli kadının yaklaşık 75 bin lira değerindeki ziynet eşyasını dolandırmak isteyen 4 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Geçen 11 Eylül\'de Çeşme\'de yaşayan 50 yaşındaki G.K.\'yi telefonla arayan bir kişi, kendisini \'polis\' olarak tanıtıp, \"Bir operasyonda terör örgütü üyelerini bir miktar altın takıyla yakaladık. Sorgularında sizin adınızı verdiler. Evinizdeki altınları, terör örgütü üyelerinin üzerinde yakalananlarla karşılaştırmamız için getirmeniz gerekiyor\" dedi. G.K., telefonu kapattıktan sonra Çeşme İlçe Emniyet Müdüdrlüğü\'nü arayıp, dolandırılmak istendiğini bildirdi. Bunun üzerine polis, G.K.\'den kendileri ile irtibat halinde olmasını ve telefondaki şüphelinin söylediklerini yerine getirmesini istedi. G.K., şüphelilerin kendisini ertesi gün tekrar telefonla aramaları üzerine, yaklaşık 75 bin lira değerindeki ziynetler eşyalarını bir çantaya koyarak, bildirilen adrese götürdü. Teslimatın yapılacağı bölgede önlem alan polis, G.K.\'nin ziynet eşyalarının bulunduğu çantayı şüphelilere teslim etmesinin ardından harekete geçti. Polis, otomobille kaçmaya çalışan E.K., A.B., M.O. ve D.H. gözaltına aldı. Otomobildeki aramada şüphelilerin G.K.\'den aldıkları takılar da ele geçirildi. Ziynet eşyaları ise tutanakla sahibine teslim edilirken 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından, bugün adliyeye sevk edildi.



FOTOĞRAFLI