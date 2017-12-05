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Telefon dolandırıcıları günlük evde yakalandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kadının para ve ziynet eşyalarını aldıkları iddia edilen İbrahim K

05 Aralık 2017 15:50

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kadının para ve ziynet eşyalarını aldıkları iddia edilen İbrahim K. (30) ve Muzaffer A. (30), günlük kiraladıkları evde yakalandı.
Olay, dün Belediyeevleri Mahallesi Terakki Sokak\'ta meydana geldi. Ev kadını H.G.\'yi (38) cep telefonundan arayan bir kişi, \"FETÖ üyeleri sizin kimliğinizi kullanıp altın dolandırıcılığına karıştı. Soruşturma için kapınıza göndereceğimiz polis arkadaşlarımıza evdeki para ve ziynet eşyalarınızı verin. Biz daha sonra size geri vereceğiz\" deyip telefonu kapattı. H.G., bir süre sonra eve gelip kendilerini polis olarak tanıtan İbrahim K. ve Muzaffer A.\'ya içinde 3 bin lira, 13 gram ağırlığında 1 altın bilezik, 1 altın alyans ve 1 çeyrek altın bulunan torbayı verdi. Torbayı alan şüpheliler, olay yerinden ayrıldı.
Para ve ziynet eşyaları geri getirilmeyince dolandırıldığını anlayan H.G., polisi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyip, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Çalışmalarını sürdüren polis, şüpheliler İbrahim K. ve Muzaffer A.\'yı, Atakum ilçesinde günlük kiraladıkları evde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinden ise 850 lira çıktı. Polisteki sorguları tamamlanan İbrahim K. ve Muzaffer A., bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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