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Telefon dolandırıcıları, altın ve parayı almaya gelince yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları N

17 Ekim 2018 20:13

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları N.Ş.\'yi 70 bin TL dolandırmaya kalkan M.S. ve A.D., buluşma noktasında polis tarafından yakalandı.
M.S. ve A.D. adlı kişiler, merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi\'nde oturan N.Ş.\'yi cep telefonundan arayıp kendilerini polis olarak tanıttı. Telefondaki kişiler, soyulan bir kuyumcuda N.Ş.\'nin parmak izi ve kimlik bilgilerine ulaşıldığını, karşılaştırma yapmak için evdeki tüm para ve ziynet eşyalarını getirmesini istedi. Durumdan şüphelenen N.Ş., polise haber verdi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıclık Büro Amirliği ekipleri, buluşma noktasında önlem aldı. 2 şüpheli, N.Ş.\'den para ve altın dolu çantayı teslim almak üzereyken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan M.S. ve A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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