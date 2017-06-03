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Yaşam

Telefon dolandırıcıları 79 yaşındaki kadının, 35 bin lirasını çaldı!

Kent merkezinde oturan Yeter Doğan'ı telefonla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptı

03 Haziran 2017 23:17

Çorum’da 79 yaşındaki Yeter Doğan, kendisini telefonla arayıp, polis olarak tanıtan dolandırıcıya 17 bin lira değerindeki altını ile 18 bin lira parasını kaptırdığı iddiasıyla polise başvurdu.

Kent merkezinde oturan Yeter Doğan'ı telefonla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, "FETÖ terör örgütü sizin kimlik bilgilerinizi kullanıyor. Hayatınız tehlikede. Her an hapse girebilirsiniz" diye korkutarak, para ve altınlarını istedi. Korkuya kapılan Doğan, kapıya gelen dolandırıcıya evdeki 17 bin lira değerindeki altını ile bankadan çektiği 18 bin lirasını verdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Yeter Doğan, polise başvurdu. Doğan'ın ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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