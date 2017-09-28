Telefon direğinin tepesindeki kedi itfaiye aracı gelince yere atladı

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin İlçesi\'nde çıktığı telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kedi, mahalle sakinlerinin çağırdığı itfaiye ekiplerini görünce direkten atlayarak karanlıkta ortadan kayboldu.
Nusaybin İlçesi\'ndeki Yenituran Mahallesi Mehmetçik Sokak\'ta bulunan bir telefon direğin tepesinde kediyi gören mahalle sakinleri mahsur kaldığını düşünerek, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Yaklaşık 2 saat direkte kalan ve sürekli miyavlayan kedi, kendisini kurtarmak için gelen itfaiye araçını gördükten sonra direkten atlayarak karanlıkta gözden kayboldu.
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