Telefon bağlantısız ADSL 2010'da hazır

T24 - Türk Telekom A.Ş Genel Müdürü Paul Doany, sabit telefon bağlantısız ADSL (yalın ADSL) hizmetini gelecek yıl hizmete sunmaya hazır olduklarını, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.



Doany, Antalya Mardan Palace Otel'de bir grup basın mensubuyla bir araya geldiği sohbet toplantısında soruları yanıtladı. ''Yalın ADSL konusundaki çalışmalarının'' sorulması üzerine Doany, şöyle konuştu:



''Gelecek yıl BTK'nın kararını beklemeden yalın ADSL hizmetini 2010'da sunmaya hazırız. BTK ile şartları görüşüyoruz. Biz hala ara bağlantı fiyatı üzerinden regüle edilen bir şirketiz. Tarife değişikliğindeki düzenleme ile gelecek yıldan itibaren ses tarafında istediğimiz tarifeleri müşterilerimize sunabileceğiz. Mobil operatörlerin şu ana kadar yapabildiği şeyi biz de yapabileceğiz. Bizim en büyük problemimiz fiyatlarımızın regüle ediliyor olmasıydı. Mobil operatörler tarifelerini sunduktan 6-7 gün sonra işleme koyabiliyor, biz tarife için regüle ediliyor olmaktan dolayı 5-6 ay bekliyoruz. Bu bizim için de BTK için de kötü. 1 Ocak 2010'dan itibaren tarife ve kampanyaları hızlı şekilde verebiliyor olacağız. 1 Ocakta 'geleceğin başladığı gün bugün' diyeceğiz.''



Doany, ''Türk Telekom'un yeni satın almaları olacak mı?'' şeklindeki bir soru üzerine, ''Şu anda satıcı durumda olan operatörler rayiç bedel üzerinden satış yapmıyorlar. Bu yüzden satın alma yerine grubumuzdaki teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı tercih ettik.. Bu noktada start-up dediğimiz başlangıç seviyesinde olan sıfır noktasından hareket eden şirketlerin felsefesiyle hareket etmelerini bekliyoruz. Büyümeleri için onları destekliyoruz. Hedef olarak da uluslararası pazarları gösteriyoruz. Türk Telekom Grubu şirketi Argela öyleydi mesela şimdi gayet iyi bir noktaya erişti. Bir haftalık reklam bütçeleriyle böyle küçük kurup büyütmek mümkün, yeter ki yaratıcı, üretici olun'' diye konuştu.



Bir başka soru üzerine de Doany, ''Oger Telekom'un, Türk Telekom'un hisseleri için ödediği rakamın, Türk Telekom'un bugünkü piyasa değerinin yüzde 20 üzerinde olduğunu'' söyledi.



Doany, ''sabit hatların rekabete açıldığının ancak bu konuda rekabet ortamının oluşmadığının anımsatılması'' üzerine sektördeki tüm rakip operatörler ve hatta onların dağıtıcılarıyla bu konuyu görüştüklerini, bu operatörlere ADSL'de pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, ''Ancak sabit hat kullanımında düşüş yaşandığı için bu şirketler istediği noktaya ulaşamadı. Ayrıca bu şirketlerin yaptığı yatırıma ve aldığı riske bakarsanız konu daha iyi anlaşılabilir. Bu şirketler Vitamin'i geliştiren SEBİT kadar risk alsalardı çok daha iyi konumda olurlardı. Biz bu konuda her zaman olduğu gibi kurallara uygun hareket edeceğiz'' dedi.



ABD'nin eğitime 30 milyar dolar, Suudi Arabistan'ın 37 milyar dolar ayırdığını anlatan Doany, dünyanın tüm ülkelerinde eğitime yatırımın öncelikli konu olduğunu belirterek, Türk Telekom Grubu'nun eğitim yazılımı Vitamin ile bu rakamlardan pay almaya yönelik uluslararası yatırımlara yöneldiğini belirtti.



Uluslararası pazarlara gireceklerini ve küçük ekiplerle mucizeler yaratacaklarını dile getiren Doany, ''2010'un özellikle ses tarafında istediklerini yapacakları yıl olacağını, Türk Telekom müşterilerinin sürpriz kampanya ve tarifelere hazır olmaları gerektiğini' söyledi.

