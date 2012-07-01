Cep telefonları artık konuşmak için kullanılmıyor

İngiltere’de yapılan araştırmada akıllı telefonların konuşmak yerine başka amaçlara hizmet ettiği ortaya çıktı.

İngiltere merkezli GSM operatörü O2 tarafından yapılan araştırmalarda, akıllı telefonların artık konuşma dışında birçok farklı amaca hizmet ettiğini ortaya koydu

2 bin kişiyle yapılan ankete göre, telefonla yapılan işlemler listesinde konuşma yapmak ilk 3’te bile yer almıyor.

Ankete katılanlar günün ortalama 25 dakikasını cihazlarıyla internete girmeye harcıyor. Bunu, 17 dakika sosyal medyadaki hesaplarını kontrol etmek, 14 dakika oyun oynamak, 15 dakika müzik dinlemek ve 12 dakika telefonla konuşmak izliyor.

Milliyet gazetesinin haberine göre 11 dakikayı telefondan elektronik posta takibine ayıran kullanıcılar, mesajlaşmaya ise yalnızca 10 dakika ayırıyor