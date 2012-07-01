T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Cep telefonları artık konuşmak için kullanılmıyor

2 bin kişiyle yapılan ankete göre, telefonla yapılan işlemler listesinde konuşma yapmak ilk 3’te bile yer almıyor

01 Temmuz 2012 18:14

İngiltere’de yapılan araştırmada akıllı telefonların konuşmak yerine başka amaçlara hizmet ettiği ortaya çıktı.

İngiltere merkezli GSM operatörü O2 tarafından yapılan araştırmalarda, akıllı telefonların artık konuşma dışında birçok farklı amaca hizmet ettiğini ortaya koydu
 
2 bin kişiyle yapılan ankete göre, telefonla yapılan işlemler listesinde konuşma yapmak ilk 3’te bile yer almıyor.
 
Ankete katılanlar günün ortalama 25 dakikasını cihazlarıyla internete girmeye harcıyor. Bunu, 17 dakika sosyal medyadaki hesaplarını kontrol etmek, 14 dakika oyun oynamak, 15 dakika müzik dinlemek ve 12 dakika telefonla konuşmak izliyor.
 
Milliyet gazetesinin haberine göre 11 dakikayı telefondan elektronik posta takibine ayıran kullanıcılar, mesajlaşmaya ise yalnızca 10 dakika ayırıyor
 

ETİKETLER

cep telefonukadınlarerkeklerinsanlarteknolojialışkanlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24