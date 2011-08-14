Teleferikte 18 saatlik kabus

T24 - Rize’de geçen salı bir anne kızın ilkel bir teleferikte yaşadığı kâbus, Almanya’da şato ziyaretine giden turistlerin de başına geldi. Bavyera’da sarp dağların sırtındaki şatoya giden teleferik kabininde 80 metrede mahsur kalan 20 turist, helikopterler ve kurtarma ekiplerinin yoğun çabasıyla 18 saat sonra kurtarılabildi.

Almanya’nın Bavyera eyaletinin Allgaeu Bölgesi’nde yer alan tarihi Neuschwanstein Şatosu’nu ziyaret etmek isterken 12 metrekarelik teleferik kabininde mahsur kalan 20 turist, 18 saat sonra dün helikopterlerle kurtarıldı. Teleferiğin durmasına, yamaç paraşütçüleri tarafından da çok sevilen Tegelberg’de, bir paraşütün teleferik kablosuna takılarak asılı kalması neden oldu. Önceki gün yaşanan kazanın ardından teleferik vagonlarından birinde mahsur kalanlar, helikopterle kurtarıldı. Zirvede kalan 132 kişi de helikopterlerle aşağıya indirildi. Ancak şiddetli yağış ve rüzgâr ikinci gondolda kalan dördü çocuk 20 kişinin kurtarılmasına engel oldu.

Dağcılar yiyecek taşıdı



Gondola iplerle inen dağcılar, mahsur kalanlara gıda ve çocuklara da oyuncak temin etti. Yerden yaklaşık 80 metre yükseklikte asılı kalan 20 kişiye aydınlatma da sağlandı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte kurtarma ekibinden bir grup teleferiğe inip birer birer kazazedeleri helikopterle aşağıya indirdi. Dün yerel saatle 06.00’da başlayan operasyon iki saat sonra tamamlandı. En yaşlısı 75, en küçüğü ise 4 yaşında olan turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kablolara takılan paraşütün pilotunun yara almadan kurtarıldığını açıklayan yetkililer, beraberinde uçan kameramanın ise hafif yaralandığını kaydetti. Kurtarma çalışmalarının uzamasındaki ana sebebin yoğun yağmur yağışı olduğu belirtildi. Yetkililer, teleferiğin birkaç gün hizmet veremeyeceğini bildirdi.

