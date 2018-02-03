Teleferikle Uludağ; yerliye 38, yabancıya 57 lira

Hüseyin TÜCCAR/BURSA,(DHA)- KIŞ turizm merkezi Uludağ\'a teleferik ile çıkan yerli ziyaretçiler gidiş- dönüş için 38 lira ücret öderken, yabancılardan 57 lira alındığı iddia edildi. Yabancı ve yerli ayrımı yapılması tepkiye neden oldu.

Kış ve doğa turizminin önemli merkezi Uludağ\'a ulaşımı sağlayan, saatte bin 500 yolcusunu 176 kabinle zirveye ulaştıran teleferikte yabancı ziyaretçilere uygulanan yüksek fiyat tepkilere neden oldu. Yerli turistler için gidiş- dönüş ücreti 38 lira iken özellikle Arapların ilgi gösterdiği teleferikte yabancı turistlerden 57 lira ücret alındığı öne sürüldü. Öğrenciler için gidiş- dönüş ücretinin 27 lira olduğu teleferikte 65 yaş üstü yolculara da öğrenci tarifesi uygulanıyor. 6 yaşına kadar olan çocuklar ile şehit ve gazi yakınları ise ücretsiz taşınıyor.

Sosyal medyada vatandaşlar tarafından yayınlanan iki ayrı biletteki ücret farklılığı ise dikkat çekti. Aynı tarih ve aynı saatte düzenlenmiş biletlerden birinde tam bilet ücreti 38 lira olarak belirtilirken, yabancılar için düzenlenen bilette ise ücret 57 lira olarak yazılmış. Vatandaşlar bunun haksızlık olduğunu ifade ederken, işletmeci Teleferik A.Ş.\'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

FARKLI TARİFEYE TEPKİ

Teleferikte yabancılara farklı ücret uygulandığını belirten Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Yönetim Kurulu üyesi Sedat Güler, yerli turiste ayrı, yabancı turiste ayrı ücret tarifesi uygulamanın ‘altın yumurtlayan tavuğu’ boğazlamak anlamına geldiğini söyledi.

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