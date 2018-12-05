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Teleferik kurarken demir çubuk çenesine çarptı; 30 dikiş atıldı

Adem AKATİN/ARHAVİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Arhavi ilçesinde bölgede 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferik hattı kurmaya çalışıldığı sırada çelik telin aniden gerilmesi üzerine tuttuğu demir çubuk çenesine isabet eden Maksut Çorbacı, ağır yaralandı

05 Aralık 2018 17:13

Adem AKATİN/ARHAVİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Arhavi ilçesinde bölgede \'varangel\' olarak bilinen ilkel teleferik hattı kurmaya çalışıldığı sırada çelik telin aniden gerilmesi üzerine tuttuğu demir çubuk çenesine isabet eden Maksut Çorbacı, ağır yaralandı. Çenesine 30 dikiş atılan Çorbacı’nın yaralandığı olay, kameralara yansıdı.
Olay, Arhavi ilçesine Yukarı Şahinler köyünde meydana geldi. Bölgede \'varangel\' olarak bilinen ilkel teleferik hattı kurmaya çalışıldığı sırada çelik telin aniden gerilmesi üzerine tuttuğu demir çubuk çenesine isabet eden Maksut Çorbacı, ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından kamyonetle Arhavi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çorbacı’nın yüzüne 30 dikiş atıldı. Olay anının kameralara yansıdığı görüntülerde, demir çubuğun çenesine çarpması sonucu Maksut Çorbacı’nın yere düşmesi üzerine teleferik hattı sahibi Hüseyin Dilmen’in yaşadığı panik anları yer alıyor.

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