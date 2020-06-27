TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan kendisini eleştiren Melih Gökçek'in oğluna: Babanın Ankara’yı parsellemesine benzemez bu

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın Osmanlı padişahı Abdülhamit’le ilgili sözleri, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek tarafından eleştirildi. Yanardağ'ın Gökçek'e yanıtı sert oldu.

Yanardağ canlı yayında “1908’de Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa’yı Taif’te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal’lere, Tevfik Fikret’lere…” şeklinde konuşmuş; RTÜK tarafından hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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"Sen Aşağılığın dik alasısın"

Osman Gökçek de, Yanardağ’ın Abdülhamit hakkındaki sözlerini paylaşarak, “Önce Menderes’e bebek katili dedi Sonra Fetih suresine işgalcilik ve talancılık dedi Şimdi ise Abdulhamid’e dil uzatma ahlaksızlığını yaptı Memleketimizin evladı olmadığını düşündüğüm Merdan Yanardağ sen aşağılığın dik alasısın” ifadelerini kullandı.

"Babanın Ankara’yı parsellemesine benzemez bu"

Osman Gökçek’in bu paylaşımına Merdan Yanardağ’dan yanıt geldi. Yanardağ, Gökçek’in tweet'ini alıntılayarak, Melih Gökçek üzerinden dönen “parsel parsel” tartışmasına gönderme yaptı.

Yanardağ, Gökçek’e şöyle cevap verdi:

“Babanın Ankara’yı parsellemesine benzemez bu, tarih, bilgi gerektirir… ‘Aşağılık’ sözlerini sana aynen iade ediyorum. Küfürlerinizin hesabını vereceksiniz. Dünyanın bütün zorbaları ve despotları, kim olursa olsun, aşağılıktır.”