Gazeteci Merdan Yanardağ’dan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e tepki: Hayrola sayın Şahin, bu ne acele?

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Gazeteci Merdan Yanardağ’ın canlı yayında kullandığı ifadeler nedeniyle TELE 1 TV hakkında inceleme başlatıldığını, gece yarısı tweet atarak duyurdu. RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, Şahin’in paylaşımının uzmanlara talimatla iş yaptırıldığının itirafı olduğunu belirtirken Yanardağ da, "Hayrola, bu ne acele?" diyerek tepki gösterdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın sözleri gerekçesiyle TELE 1 TV hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TELE 1 TV hakkında incelemenin, Merdan Yanardağ’ın canlı yayında kullandığı ifadeler nedeniyle başlatıldığı bildirildi. Şahin, inceleme kararını duyurduğu paylaşımda, “TELE 1 televizyonunda 18 dakika isimli programda program sunucusu Merdan Yanardağ isimli şahsın Sultan Abdülhamid Han ile ilgili sözleri nedeni ile inceleme başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - RTÜK'ten Tele 1'e 'Abdülhamid' soruşturması

Yanardağ canlı yayında “1908’de Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa’yı Taif’te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal’lere, Tevfik Fikret’lere…” şeklinde konuşmuştu. Soruşturmanın başlatıldığı haberini kamuoyu, RTÜK Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin’in gece yarısı yaptığı sosyal medya paylaşımından öğrendi.

"Hayrola sayın Şahin, bu ne acele?"

Birgün’ün haberine göre, Ebubekir Şahin’in gece yarısı attığı tweeti ve TELE 1 Hakkında başlatılan incelemeyi değerlendiren Merdan Yanardağ, şunları söyledi:

“Şahin’in gece yarısı saygısız ifadeler kullanarak paylaşım yapması üzerine ben de ‘Hayrola Sayın Şahin, bu ne acele?’ diye sordum. Benim kişilerle bir sorunum yok, sözlerim bir rejim eleştirisidir. Bütün aydınları zindanlara gönderen, Mustafa Kemal’i dört kez tutuklatan bir istibdat rejiminden söz ediyoruz. Cumhuriyet, bu rejime karşı duran devrimci kadrolar ile kurulmuştur. Osmanlı’nın ve padişahların eleştirilemeyeceğine dair hiçbir hüküm yoktur.”

Abdülhamit’in despotik olduğuna ilişkin tarihçilerin fikir birliğinde olduğunu dile getiren Yanardağ, “Mehmet Akif Ersoy’un Abdülhamit hakkında yazdıkları çok açık. ‘Kafir ve melun’ kavramlarını kullanarak çok açık şiirler yazmıştır” diye konuştu.

"Bütün despotik rejimler aşağılıktır"

Yanardağ, RTÜK Başkanı’nın Ülke TV’deki canlı yayında, ölüm listesi hazırladığını söyleyen kişi hakkında 10 gün sonra söz söylediğini anımsatarak, şöyle konuştu:

“Merak ediyorum gece saat 03.00’te RTÜK Üst Kurulu Üyesi ile temas mı kurdu? Önceden hiçbir kanıt soruşturma ve savunma almadan görüş açıklıyor. Orada benim sözünü ettiğim ‘aşağılık’ kavramına takılmışlar. O bir retoriktir. Bütün despotik rejimler aşağılıktır çünkü. Anlaşılıyor ki damarlarına bastım. Ölüm tehditleri ve aşağılık küfürler… Ebubekir Şahin de bunları destekleyici bir tavırla bunları yaptı. ‘Cumhuriyet Gazetesi’ne ne gidelim el bombası atalım’ diyen AKİT TV ve programcılarına ne yaptılar merak ediyorum. Bu bir ideolojik mücadele.”

RTÜK üyesi Taşçı: Uzmanlara talimatla iş yaptırıldığının itirafı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in gece yarısı yaptığı sosyal medya paylaşımının bir itiraf niteliği taşıdığını dile getiren RTÜK Üyesi İlhan Taşçı ise “Normalde uzmanların, yasa çerçevesinde izleme yapıp bunu raporlaştırması gerekirken bu paylaşım, bu uzmanlara talimatla iş yaptırıldığının itirafıdır” dedi. Taşçı, kamuoyunun RTÜK Başkanı Şahin’den, yayın ilkelerine aykırı yayıncılıkta ısrar eden ve tek özellikleri iktidara yakınlıkları olan kanallarla ilgili aynı çevikliği beklediğini ifade etti. Taşçı, Şahin’in, RTÜK ÜST Kurul Üyeleri ile muhalefet partilerinin paylaşımlarını görmezden geldiği ve zamana yaydığını vurguladı. Siyasi kimliği olan tarihi bir şahsiyeti eleştirmenin hakaret anlamına gelmeyeceğinin altını çizen Taşçı, “Velev ki hakaret olsun… Gecenin bir yarısı kamuoyuna bununla ilgili inceleme başlatıldığını tweet atarak açıklaması ibretliktir” diye konuştu.