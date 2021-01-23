Tele1'de bu akşam yeni program başlıyor: Hakan Aksay'la Ne Olacak?

T24 yazarı Hakan Aksay bu akşam Tele1’de yeni programa başlıyor. Türkiye’de ve dünyada haftanın gündemine dair analizlerin ve yakın gelecekte ne olacağına İlişkin öngörülerin yer alacağı programın adı Ne Olacak.

Saat 21.00'de başlayacak olan programda çeşitli iç ve dış siyasi gelişmelerle, ekonomik, sosyal ve kültürel konular tartışılacak. Bu akşamki programın gündem konuları şunlar:

- Siyasi mücadele sertleşiyor: Hedefte muhalif politikacılar ve gazeteciler var.

- Kadınlara yönelik şiddete nasıl dur denecek?

- Biden’la birlikte Ankara’nın dış politikasında değişiklik olacak mı?

- Ekonominin gidişatı ve konut fiyatlarındaki yeni eğilim.

- Covid-19 döneminde edebiyatta yenilikler...

Bu akşamki programın konukları: T24 yazarı Mehmet Yılmaz, gazeteci Murat Yetkin, yazar Ahmet Ümit, avukat Deniz Bayram ve T24 yazarı, ekonomist Barış Soydan...

Hakan Aksay’ın hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programı, her hafta cumartesi günü saat 21.00-23.45 arası Tele1'de yayınlanacak.