Teldafax davası başladı



Teldafax eski yönetim kurulu üyeleri Klaus Bath, Gernot Koch ve Michael Josten iflası geciktirmek ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından yargılanıyor. Sanıkların 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

700 bin aboneli Teldafax, 2011 yılının ortasında iflas etmişti. İddianameye göre, mali koşullarından ötürü Teldafax'ın 2009 yılında konkordato ilan etmesi gerekiyordu. Ancak şirket yöneticileri içinde bulundukları mali güçlüğü kamuoyundan gizlemeyi tercih etti.

Teldafax'ın riskli iş modelinin ilk aşamasını müşterilerinden ön ödeme yoluyla gelir tahsili oluşturuyordu. Şirket, bu yöntemle elde ettiği kaynağı kullanarak elektriği maliyetinin altına satıyordu. Piyasa uzmanları, sözkonusu iş modelinin içerdiği büyük riske dikkat çekiyor.

Teldafax, ucuz elektrik sunma iddiasındaki Alman enerji şirketleri arasında iflas eden ilk şirketti. Onu geçen yılın nisan ayında Flexstrom izlemişti. Teldafax, İkinci Dünya Savaşı sonrası Alman ekonomisinde kaydedilen en büyük iflas olarak değerlendiriliyor.