Telafer'den kaçan DEAŞ'lı Türk aile Irak'ta mahsur kaldı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - TERÖR örgütü DEAŞ\'e katıldıktan sonra Kuzey Irak\'taki Telafer\'e giden Orhan Sazak, Irak ordusunun kenti ele geçirmesinden sonra eşi ve 3 çocuğuyla birlikte sığındığı Peşmerge kontrolündeki köyde mahsur kaldı. Bunu öğrenen yakınları Orhan Sazak\'ın ailesiyle birlikte Türkiye\'ye gelip Pişmanlık Yasası\'ndan yararlanması için girişimde başlattı.

İstanbul’da 2015 yılının ağustos ayında terör örgütü DEAŞ’a katılan Muş doğumlu 35 yaşındaki Orhan Sazak, 3 kızı ve eşi, geçen hafta Irak’ın Telafer İlçesi\'nde terör örgütüne yönelik operasyonun başlaması üzerine İyyadiye (Abğani) Köyü\'ne kaçıp Peşmerge güçlerine teslim olmak istedi. Peşmerge güçlerinin, 5 kişilik Sazak ailesi ve onlarla birlikte kaçan 5 kişilik başka bir Türk ailesinin fertlerinin güvenli bölgeye geçmesine izin vermediği iddia edildi.

BABASI VE YAKINLARI SİLOPİ\'DE

Orhan Sazak’ın babası Abdulkerim Sazak ve yakını Mehmet Karaçağ, Silopi İlçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı’na gelerek Irak’ın Erbil kentinde Türk Konsolosluğu ve Peşmerge yetkilileri ile görüşmek üzere Irak’a geçti.

Torunları, oğlu ve gelinini kurtarmak için İstanbul’dan karayolu ile binlerce kilometre yolu kat ettiklerini söyleyen Abdulkerim Sazak, Türk makamlarının kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

Irak\'a geçmeden önce açıklamalarda bulunan Abdulkerim Sazak, oğlu Orhan\'ın 3 gündür canlarını kurtarmak için Peşmerge güçlerine teslim olmak için çaba harcadığını anlattı. Abdulkerim Sazak\'ın anlattığına göre bir yolunu bulup telefonla irtibat kuran Orhan Sazak, \"Bizi kurtarın. Türk vatandaşıyız. Türk askerlerine teslim olmayı, Türkiye’ye gelmeyi istiyoruz. Ölmek istemiyoruz. Yaşamak istiyoruz. Çocuklarla burada perişanız. 3 gündür hiçbir şey yemedik. Yaşamak için geldik. Peşmergeye teslim olduk ama Peşmerge bizi istemedi, tekrar kovdu. Korkuttular çocukları, yaşamak istiyoruz. Bizi kurtarsınlar\" dedi.

\"PİŞMANLIKTAN YARARLANSINLAR\"

Orhan Sazak’ın babası Abdulkerim Sazak oğlunun \'Pişmanlık Yasası\'ndan yararlanmak için Peşmerge güçlerine sığınmak istediğini dile getirerek, \"Peşmerge kabul etmiyor. Kuzey Irak’a gideceğim. Yetkililerden rica ediyoruz. Yardım etsinler. Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan yardım istiyoruz\" diye konuştu.

\"ÖNDE PEŞMERGE, ARKADA IRAK ORDUSU\"

Abdulkerim Sazak\'la birlikte Habur Sınır Kapısı\'na gelen yakını Mehmet Karacağ, \"Orhan ve ailesi DEAŞ tarafından kandırılarak Irak\'a götürülmüşler. Pişman olmuşlar. Defalarca kaçmaya teşebbüs etmişler,fakat başarılı olamamışlar\" dedi.

Orhan Sazak ve ailesinin yanında 5 kişilik başka bir ailenin de bulunduğunu kaydeden Mehmet Karaçağ, \"DEAŞ\'tan kaçıp Peşmergeye teslim olmak istiyorlar. Önde Peşmerge ateş ediyor onlara. Arkalarında Irak ordusu ve Haşdi Şabi birlikleri ateş ediyor. 7’si çocuk, 2’si kadın toplam 11 kişi iki ateş arasında kalmışlar. Devlet, hükümetimizden talebimiz, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla devreye girerek bu insanların ölümünü engellemek, bu insanlık dramına engel olmalarını arz ediyoruz\" diye konuştu.

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