Telafer Operasyonu: '5 köyü IŞİD'den geri aldık'

Irak hükümet güçleri ülkenin kuzeyinde stratejik bir noktada bulunan Telafer kasabasını, Irak Şam İslam Devleti'nden (IŞİD) geri almak için başlatılan harekatın ikinci gününde 5 köyü ele geçirdiklerini açıkladı.

Telafer harekatının komutanı Korgeneral Abdul Emir Raşid Yarallah, Irak ordusunun kasabanın doğusunda beş köyü IŞİD'den kurtardığını, güçlerinin kasabanın güney doğusundaki iki köye doğru ilerlediğini açıkladı.

Iraklı Şii milislerden oluşan Haşdi Şabi'nin (Halk Seferberlik Güçleri) kentin doğusunda ve kuzey batısında üç köy ile Zambar dağlık bölgesinin güneyinin kontrolünü ele geçirdiği ifade ediliyor.

Irak'ın federal polis güçlerinin komutanı Korgeneral Raed Jawdat de PMF destekli güçlerin iki köyü daha geri aldığını ve 20 IŞİD üyesini öldürdüklerini duyurdu.

Yürütülen kara operasyonuna, Peşmerge güçleri ile ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri de hava operasyonlarıyla destek veriyor.

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, ülke medyasına, IŞİD militanlarının "teslim olmaktan ya da ölmekten" başka seçenekleri olmadığını söyledi.

IŞİD ise yayın organı Amaq haber ajansı aracılığıyla harekatın birinci gününde 114 Iraklı askeri öldürdüklerini ileri sürdü.

Toplam üç intihar saldırısının gerçekleştirildiği iddiasının yer aldığı haberde aralarında iki tankın da bulunduğu toplam 40 askeri aracın imha edildiği öne sürüldü.

Askeri araçların "yarısının kara mayınlarıyla imha edildiği" de idda ediliyor.

Birleşmiş Milletler'in Irak insani koordinatörü Lise Grande, binlerce sivilin zor hava şartlarında bölgeden kaçmaya çalıştığını söyledi.

Grande "Aileler aşırı sıcakta güvenli noktalara ulaşmak için 10-20 saat yürüyor. Bitkin ve susuz kalıyorlar" dedi.

BM yetkilisi Grande, şu ana kadar 30 bin sivilin bölgeyi terk ettiğini, önümüzdeki günler ve haftalarda da binlercesi için daha BM'nin hazırlık yaptığını belirtti.

Irak'ta Şii ve Sünni Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer kasabası, ülkede IŞİD'in elinde kalan en geniş topraklardan biri. Aynı zamanda Suriye sınırına bağlanan ikmal hattında da ve stratejik önemi büyük.

Musul'un batısındaki Telafer IŞİD'in Irak'ta elinde kalan bir kaç önemli mevkiden biri.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Telafer'i geri almak için dün kara harekâtı başlattıklarını açıklamıştı.

Musul'un batısındaki Telafer kasabası Haziran 2014'te IŞİD'in eline geçmişti.

Iraklı güçlerin ülkenin ikinci en büyük kenti Musul'da Temmuz ayında zafer ilan etmesinin ardından, Telafer'in sırada olduğu söyleniyordu.