Tel Abyad'da iki büyük patlama

Şanlıurfa Akçakale'nin karşısında bulunan YPG kontrolündeki Suriye'nin Tel Abyad kentinde saat 13.30 sıralarında iki büyük patlama meydana geldi. Patlamalar Türkiye tarafından da duyuldu.

DHA'nın haberine göre, Türkiye tarafından da duyulan patlamanın ardından Telabyad'tan dumanlar yükseldi. Daha önce IŞİD'in elindeyken, geçen ay şiddetli çatışmalardan sonra PYD'nin eline geçen kentteki patlamaların, bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılardan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Tel Abyad'taki patlamadan sonra yükselen dumanlar sınırdan izleniyor.