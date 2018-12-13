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Tel Rıfat'tan, Afrin'de görevli Türk askerine ateş açıldı: 1 şehit (2)- Yeniden

GAZİANTEP, (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekatı ile terör unsurlarından arındırılan Afrin'de görevli Türk askerlerine Tel Rıfat bölgesinden ateş açıldı, 1 asker şehit oldu

13 Aralık 2018 22:41

GAZİANTEP, (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekatı ile terör unsurlarından arındırılan Afrin\'de görevli Türk askerlerine Tel Rıfat bölgesinden ateş açıldı, 1 asker şehit oldu. Bölgedeki TSK unsurları tarafından derhal yanıt verildi ve belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alındı.
Afrin’deki üs bölgelerinde görevli Türk askerine, kuzey kısımda bulunan Tel Rıfat kasabasındaki PKK/PYD’li teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Açılan ateş sonucu üs bölgesindeki 1 asker şehit oldu. Afrin’deki TSK birlikleri ise bölgeyi yoğun ateş altına aldı.
MSB\'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı’nın olayla ilgili yaptığı açıklamada ise \"Afrin bölgesinde görevli unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden yapılan taciz atışları neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Yapılan tacize bölgedeki TSK unsurları tarafından derhal cevap verilmiş ve belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alınmıştır. Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz\" denildi.

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