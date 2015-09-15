Tel örgüyü geçenler tutuklanacak



Sırbistan sınırını tel örgülerle kapatan Macaristan, Avrupa ülkelerinin eleştirilerine neden olan yeni yasal düzenlemelerini bugün yürürlüğe soktu.

Hükümet sözcüsü Zoltan Kovacs sınır bölgesinde dün gece yaptığı açıklamada, yasalar uyarınca artık Sırbistan'dan Macaristan'a yasadışı yollarla gelenlerin sınırdışı edileceğini söyledi. Kovacs, "Yeni bir döneme başlıyoruz. Yeşil sınırlarımız üzerinden gelen yasadışı göçmen akınını durduracağız" diye konuştu.

Yeni düzenlemelere göre, yasadışı yollarla sınırı geçmek artık suç sayılacak. Sınırı geçenlerin 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları öngörülüyor. Tel örgülere zarar vererek sınırı geçenlerin ise hapis cezası 5 yıla kadar yükselebilecek. Ayrıca tutuklu olsa da söz konusu kişinin sınırdışı edilmesi de mümkün olabilecek.

İltica başvurularında değişiklik yok

Macar hükümeti sözcüsü, iltica başvurularıyla ilgili düzenlemelerde değişiklik olmadığını dikkat çekti. Ancak illtica başvurusunda bulunmak isteyen kişi Sırbistan'dan geliyorsa ve orada sığınma başvurusunda bulunmadıysa sınır dışı edilecek. Macaristan, Sırbistan'ı geçen temmuz ayında güvenli ülke olarak tanımlamıştı.

Kovacs, yasal yollarla sınırı geçerek başvuruda bulunanlar için uluslararası kuralların geçerli olduğuna dikkat çekti.

Sırbistan'ın ilgili bakanı Aleksandar Vulin ise Macaristan'da bulunan sığınmacılardan daha fazlasını ülkesinin artık kabul edemeyeceğini söyledi. Macaristan'a geçen sığınmacılarla ilgili artık sorumlulukları kalmadığını belirten Vulin, "Şu anda Macar topraklarındalar ve benim Macaristan'dan beklentim bu duruma uygun bir şekilde hareket etmesi" diye konuştu.

Röszke boşaltılıyor

Macar yetkililer, Sırbistan sınırındaki Röszke sığınmacı kampını da boşaltmaya başladı. Binlerce sığınmacının trenlerle Avusturya sınırına götürüldüğü belirtiliyor.

Macaristan'a pazartesi günü 9 bin sığınmacı daha geldi. Bunun şimdiye kadar Macaristan'a bir gün içinde gelen en yüksek sığınmacı sayısı olduğu ifade ediliyor.