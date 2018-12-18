Tel örgüye sıkışan yavru köpeği kurtardı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de tel örgüye sıkışan yavru köpek, Erdem Şekerli tarafından kurtarıldı.

Şubat Caddesi\'ndeki bir tarlada tel örgüye sıkışan yavru köpeği fark eden Erdem Şekerli, yardıma koştu. Kerpeten yardımıyla telleri kesen Şekerli, yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Yavru köpeğe su ve yiyecek verildi.

Erdem Şekerli, “Ses duyunca bahçeye gittim. Yavru köpeğin başının tele sıkıştığını gördüm. Bizi görünce onu kurtaracağımızı anladı ve sustu. Tekrar eve gidip kerpeteni aldım ve köpeğin yanına gelip sıkıştığı teli keserek onu kurtardım\" dedi.

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