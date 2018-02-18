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Tel örgülerden girerek havalimanı apronunda dolaşan çocuk gözaltına alındı

    İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK  Havalimanı’nı çevreleyen tel örgülerden girerek  apronda gezen 12 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuk, personel tarafından fark edildi

18 Şubat 2018 17:39

 

 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK  Havalimanı’nı çevreleyen tel örgülerden girerek  apronda gezen 12 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuk, personel tarafından fark edildi. Aprondan polis tarafından gözaltına alınan çocuk, ifadesi için  Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü..

Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde meydana gelen olay şu şekilde gelişti:

12 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuk Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne tel örgülerden girdi. Hangarlar bölgesinde yürüyen çocuk daha sonra ‘V’ olarak adlandırılan apron boyunca gezmeye başladı. Bu sırada görevliler apronda gezen çocuğu görerek durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri aprondan aldıkları çocuğu,  ifadesine almak üzere Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü\'ne götürdü.

 Çocuğun dolaştığı anlarda herhangi bir uçuş olmadığı için,  hava trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmadı.

 

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