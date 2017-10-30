Tel kablo ve sakızla, bağış kutusundan bozuk para çalıyordu

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da bakır tel kabloya sakız yapıştırıp 2 ayrı camideki yardım kumbarasından bozuk para hırsızlığı yaptığı iddia edilen 44 yaşındaki Hakan O. jandarma taraınran suç üstü yakalandı.

Samsun\'da Hakan O., Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu üzerinde bulunan bir camiye geldi. Kimsenin olmamasından faydalanan şüpheli çiğnediği sakızı ağızından çıkartıp yanında getirdiği bakır tel kabloya yapıştırıp yardım kumbarasının içine sokup bir miktar bozuk para çalarak olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma sivil ekip kurarak camilerde araştırma yapmaya başladı. Dün yine Samsun-Ankara yolu üzerindeki bir camiye gelen şüpheli aynı metodla yardım kumbarasından bozuk para çalmak isterken sivil jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi..

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