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Dünya
Deutsche Welle

Tel Aviv’de silahlı saldırı

İsrail’in Tel Aviv kentinde bir bara düzenlenen saldırıda iki kişi öldü. Polis saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.

01 Ocak 2016 18:30


İsrail'in Tel Aviv kentinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişinin öldüğü bildirildi. Polis sözcüsü Micky Rosenfeld, kimliği belirlenemeyen saldırganın şehir merkezindeki bir bara ateş açtığını, iki kişinin öldüğünü ve beş kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail medyasına konuşan görgü tanıkları, yaklaşık on el ateş edildiğini duyduklarını belirttiler. Channel 10 televizyon kanalı, saldırganın piyade tüfeği kullandığını duyurdu.

Özel timlerin kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattığı bildirildi.

Belediye Başkanı Ron Chuldai saldırının nedeni ile ilgili ellerinde bir bilgi bulunmadığını ancak terör saldırısı olasılığının gözardı edilmediğini açıkladı.

Bölgede ekim ayı başından bu yana yeniden artan şiddet olaylarında 140 Filistinli ve 21 İsrailli hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Tel AvivMicky RosenfeldBaşkanı Ron ChuldaiFilistinliDeutsche Welle Türkçe dpaAP/BKBS

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