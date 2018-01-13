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Dünya

Tel Aviv yakınlarında "tarih öncesi bir cennet" bulundu

İstanbul, 13 Ocak (DHA) - İsrailli arkeologlar, Tel Aviv kentinin kuzey doğusunda, "tarih öncesi bir cennet" adını verdikleri, insanların avcı-toplayıcı atalarına ait kalıntılar buldular

13 Ocak 2018 18:01

İstanbul, 13 Ocak (DHA) - İsrailli arkeologlar, Tel Aviv kentinin kuzey doğusunda, \"tarih öncesi bir cennet\" adını verdikleri, insanların avcı-toplayıcı atalarına ait kalıntılar buldular.
İsrail Eski Uygarlıklar Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in en yoğun kara yollarından birinin yakınlarında bulunan kazı alanında, tarih öncesinde yaşamış olan avcı-toplayıcı insan topluluklarından kalma yüzlerce balta bulunduğu duyuruldu.
Araştırmacıların bulgularına göre erken insanların bölgeyi sıklıkla ziyaret etmelerinin sebepleri arasında burada bulunan su kaynakları ve kaynağı kullanmak için bölgeye gelen hayvanlar bulunuyor. Bölge, uzmanlar tarafından, akarsu, yenilebilir bitkiler ve hayvan bolluğu olması sebebiyle \"tarih öncesi bir cennet\" olarak tanımlandı.
İsrail Eski Uygarlıklar Otoritesi’nden Maayan Shemer, “Kimse bu kadar eski bir bölgede bir şey bulmayı beklemiyordu, ancak çok kapsamlı bulgular elde ettik, çok fazla sayıda antik Acheulean kültüründen kalma, çakmaktaşından yapılmış el aletleri bulduk” dedi.
Araştırmanın sonucunda, arkeologlar, tarih öncesi insanların, belirli dönemlerde belirli bölgeleri ziyaret etmeleri sebebiyle, bir coğrafik hafızaya sahip oldukları konusunda hemfikir oldular.
Shemer, “Bulgular hem çok iyi korunmuşlar hem de bize dönem hakkında çok şey anlatıyorlar. Şüphesiz bu bulgular sayesinde dönem hakkında çok şey öğreneceğiz” dedi.
Tel Aviv üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Ran Barkai, bulguların bölgede yaşamış olan atalarının yaşamlarını kendilerine anlatacağını söyledi. (Fotoğraflı)

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