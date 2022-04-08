Tel Aviv'de iki kişinin öldüğü bar saldırısını gerçekleştiren saldırgan saatler sonra bulundu; güvenlik güçleri tarafından öldürüldü

İsrail’in başkenti Tel Aviv'de bir barda iki kişinin ölümüne neden olan Filistinli saldırgan, saatler süren takibin sonunda güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Tel Aviv’de bir bara saldırarak iki kişinin ölümüne neden olan saldırgan, olay yerinden kaçtıktan sonra güvenlik güçleri tarafından şehrin güneyindeki bir cami yakınında saklanırken bulundu.

Güvenlik güçleri ve saldırgan arasında çatışma çıktığı, saldırganın olay yerinde öldürüldüğü belirtildi.

İsrail Güvenlik Ajansı Shin Bet, saldırganın 28 yaşında bir Filistinli olduğunu söyledi.

Mart ayında terör sebebiyle 11 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in farklı kentlerinde 22-29 Mart tarihlerinde yaşanan 3 ayrı saldırıda, toplam 11 İsrailli öldürülmüştü.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli ölmüştü.

Hadera şehrinde de 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. Saldırıyı, IŞİD üstlenmişti.

Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde 29 Mart akşamı düzenlenen silahlı saldırıda ise 1'i polis 5 kişi hayatını ölmüştü.