Tel Abyad'ta ABD bayrağı muamması

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nin karşısında bulunan YPG denetimindeki Tel Abyad'da bazı evlerin çatısına ve sokaklara ABD bayrakları asıldı. Bayrağın kim tarafından ve ne amaçla asıldığı konusunda ise net bir açıklama gelmedi.

YPG denetimindeki Tel Abyad'da evlerin çatılarında yer alan bayraklar ile ilgili Rus haber ajansı Sputnik’e bilgi veren Tel Abyad’daki bir Kürt yetkili, "Türkiye son günlerde Tel Abyad’a saldırı yapmak için hazırlık yapıyor. Kentin Arap aşiretlerini bize karşı kışkırtıyor, onları silahlandırıyor. Bu konuda istihbarat aldık. Türkiye, Rakka’yı bahane ederek Tel Abyad üzerinden Rakka’ya gitmek istiyor. Amaç Rakka değil Tel Abyad işgalidir. Biz bu konuyu IŞİD ile mücadelede müttefiğimiz olan ABD’li yetkililere söyledik. ABD'li bir komutan kente geldi ve Türkiye’nin müdahale etmemesi için kentin önemli yerlerine ABD bayrağı dikti" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook, ise “ABD bayrağı asılmasıyla ilgili haberleri görmediğini ancak "Böyle bir şey varsa bunu ortaklarıyla konuşacaklarını" söyledi. "Daha önce de ortaklarımıza kendi kendilerine Amerikan bayrağı asmamaları çağrısı yapacağımızı söylemiştik" diye konuşan Cook, "Son olayı bilmiyorum ama böyle bir şey varsa bunu konuşacağız." ifadesini kullandı.

Basın toplantısından sonra konuşan bir başka Pentagon yetkilisi de "Konuya bakıyoruz" şeklinde konuştu.

PYD'nin mevzilerinin kontrolündeki Tel Abyad ilçesinin Mumbatıh bölgesinde 3 noktaya asılan ABD bayrakları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de görülüyordu.

Suriye'de 2 Eylül'de Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç ilçesinde PYD'nin çok sayıda militanının bulunduğu Rafi köyünde de çevreye ABD bayrakları asılmıştı. Bölgedeki yerel kaynaklar, PYD’nin ABD bayrağını "kalkan" olarak kullanabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etmişti.Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nin karşısında bulunan YPG denetimindeki Tel Abyad'da bazı evlerin çatısına ve sokaklara ABD bayrakları asıldı. Bayrağın kim tarafından ve ne amaçla asıldığı konusunda ise net bir açıklama gelmedi.

YPG denetimindeki Tel Abyad'da evlerin çatılarında yer alan bayraklar ile ilgili Rus haber ajansı Sputnik’e bilgi veren Tel Abyad’daki bir Kürt yetkili, "Türkiye son günlerde Tel Abyad’a saldırı yapmak için hazırlık yapıyor. Kentin Arap aşiretlerini bize karşı kışkırtıyor, onları silahlandırıyor. Bu konuda istihbarat aldık. Türkiye, Rakka’yı bahane ederek Tel Abyad üzerinden Rakka’ya gitmek istiyor. Amaç Rakka değil Tel Abyad işgalidir. Biz bu konuyu IŞİD ile mücadelede müttefiğimiz olan ABD’li yetkililere söyledik. ABD'li bir komutan kente geldi ve Türkiye’nin müdahale etmemesi için kentin önemli yerlerine ABD bayrağı dikti" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook, ise “ABD bayrağı asılmasıyla ilgili haberleri görmediğini ancak "Böyle bir şey varsa bunu ortaklarıyla konuşacaklarını" söyledi. "Daha önce de ortaklarımıza kendi kendilerine Amerikan bayrağı asmamaları çağrısı yapacağımızı söylemiştik" diye konuşan Cook, "Son olayı bilmiyorum ama böyle bir şey varsa bunu konuşacağız." ifadesini kullandı.

Basın toplantısından sonra konuşan bir başka Pentagon yetkilisi de "Konuya bakıyoruz" şeklinde konuştu.

PYD'nin mevzilerinin kontrolündeki Tel Abyad ilçesinin Mumbatıh bölgesinde 3 noktaya asılan ABD bayrakları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de görülüyordu.

Suriye'de 2 Eylül'de Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç ilçesinde PYD'nin çok sayıda militanının bulunduğu Rafi köyünde de çevreye ABD bayrakları asılmıştı. Bölgedeki yerel kaynaklar, PYD’nin ABD bayrağını "kalkan" olarak kullanabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etmişti.